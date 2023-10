La presentadora de televisión Francisca está cada vez más cerca de darle la bienvenida a su segundo hijo. Y mientras se encuentra en la dulce espera, su tierna barriguita crece, haciendo que, hasta el simple acto de sentarse, sea cada vez más difícil.

Y fue precisamente esta situación en particular la que generó un mar de risas en una de los segmentos del programa matutino de Univisión “Despierta América” y del que fueron testigos sus colegas Alan Tacher y el chef Yisus.

“¿Estás cómoda?”, preguntó Alan Tacher a Francisca, que ya tiene seis meses de gestación.

“Cuando me vean así no es faltando el respeto ni sentándome mal, es que tengo la panza como muy bajita y si trato de mantener así derechita y propia no puedo”, explicaba entre risas la dominicana y exreina del reality show “Nuestra Belleza Latina”.

“Todo se te permite amiga así que aprovecha”, le aseguró Alan Tacher.

Recientemente, la carismática conductora reveló a la revista Hola el nombre de su segundo bebé: Franco Raffaele Zampogna. “Mis opciones eran Lorenzo, Leandro, Alonso, Sebastián, Tiziano, Ignacio, Milán y Marcelo”, indicó.

Francisca, su esposo Francesco Zampogna y su primogénito, Gennaro esperan la llegada de Franco en febrero de 2024.