La actriz y copresentadora de “Despierta América”, Francisca Lachapel, anunció su segundo embarazo en una entrevista exclusiva con la revista People en Español.

“La primera vez que me hice la prueba de este embarazo salió positiva, pero yo la leí mal, a mí me da hasta pena decirlo. Toda decepcionada tiré la prueba en la basura y me fui a mi viaje a Italia. Tomé vino, disfruté de mi viaje”, contó la presentadora de origen dominicano a la publicación, pues pensaba que se trataba de un falso positivo al salir la segunda línea de la prueba muy clara.

Según la entrevista, fue su esposo quien comenzó a notar cambios en su actitud, lo que la llevó a realizarse una segunda prueba que confirmó que, en efecto, estaba embarazada.

“Estaba muy contenta, me emocioné porque embarazarse es un milagro. Es un milagro crear una vida. Di gracias a Dios, dije: ‘Por fin me vas a dar la oportunidad por segunda vez de ser mamá’. ¡Qué nervios! Esa madrugada pensé tantas cosas: [Mi bebé] está aquí en mi vientre; pero ¿cómo va a ser mi vida con dos? ¿Cómo voy a hacer? Esa noche no dormí para nada”, relató a People.

La presentadora y su familia son la portada de la edición más reciente de la revista y así lo anunció con un video publicado en sus redes sociales en el que, juntos, posan con el icónico título de la revista de fondo.

“¡Nuestra familia crece! Gracias Dios por darme la oportunidad de convertirme en madre por segunda vez. ¡Aquí vamoooosss otra vez!”, lee el mensaje bajo la publicación.