El esperado anuncio de Adamari López en el programa matutino “Despierta América”, de Univisión, que se especulaba sería la integración de la animadora y actriz a la cadena de televisión, fue la presentación de algunos momentos de la ceremonia de primera comunión de su hija, Alaïa, en Miami.

La hija de Adamari y Toni Costa, de 8 años, fue la protagonista de un segmento del programa, en el que se compartieron decenas de fotografías y videos de ese momento especial.

De acuerdo con People en español, medio que tuvo acceso exclusivo al evento, la fiesta de celebración por la comunión, el pasado sábado, 22 de abril, fue en el hotel Biltmore, en Coral Gables.

En su cuenta de Instagram, el padre de la menor compartió un vídeo donde se observan diversos momentos de la ceremonia. “Mi princesa hoy hiciste tu primera comunión, un día único y especial lleno de momentos inolvidables. Mis ojos se llenaron de lágrimas al verte con tu luz, no puedo describir mis sentimientos cuando te vi en la iglesia, estabas radiante, me sentí orgulloso, lleno de amor y exploté una vez más por ti… Se que fue un día largo, lleno de mucha responsabilidad y cargados de emociones, pero como siempre, nos has demostrado tu esencia y tu enseñanza, gracias por ser tan especial, llena de amor, alegría y paz en tu interior. Te amo hija, y papi siempre estará aquí para ti. @alaia Gracias @adamarilopez por darme el mayor regalo de mi vida y por el buen trabajo que a diario hacemos con ella y el resultado está ahí, tenemos la hija perfecta!!!!”, escribió Costas.

People en español, en su cuenta de Instagram, también compartió momentos de la ceremonia: “@adamarilopez comparte fotos exclusivas de la primera comunión de su hija y cuenta cómo celebró este emotivo día junto a Toni Costa y toda su familia. “Hay que valorar que esté toda la familia”, dice López. “La abuela, la yaya Carmen le trae unas perlas a Alaïa para que se ponga un regalito de parte de la yaya que va a ser muy especial”.