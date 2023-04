Desde que la presentadora puertorriqueña, Adamari López, dejara de trabajar en el programa mañanero “Hoy día”, de Telemundo, el pasado 6 de abril, los rumores de su integración a Univision no se hicieron esperar.

En esta ocasión, el capítulo más reciente de esta saga lo propició el propio programa “Despierta América”, de Univision, que se especula que podría ser el nuevo lugar de trabajo de López, puesto que mencionaron en un vídeo de promoción la presencia de la boricua mañana lunes, 24 de abril.

En el vídeo se puede escuchar al presentador mexicano, Alan Tacher, mencionar que López dará una noticia a comienzos de semana. “Y qué creen, Adamari López celebra algo muy, pero muy importante en familia, y aquí lo vas a ver primero”, comentó. En 2011 López formó parte del ‘reality’ “Mira quién baila”, de Univision, donde conoció a su expareja, Toni Costa.

En las redes sociales se especula que en “Despierta América” muestren imágenes y vídeos de la primera comunión de su Alaïa, fruto de su pasada relación con Toni Costa. Otros fanáticos de la puertorriqueña tienen la esperanza de que López anuncie su fichaje para trabajar en el programa.

Hasta el momento, ni la cadena de televisión con sede en Florida, ni la presentadora puertorriqueña de 51 años han hablado de su posible regrese a la cadena.

A principios de abril López se despidió de la audiencia del programa “Hoy día” de Telemundo a través de un mensaje grabado con el que agradeció la oportunidad de laborar en el espacio por los pasados 11 años.

Un día antes del vídeo, Telemundo anunció que la puertorriqueña ya no formaría parte de la programación del canal y que la decisión había sido mutua. En un mensaje grabado ayer, desde el estudio del programa, López aseguró que fue una determinación de ambas partes. “Hoy me toca comunicarle que, tras una decisión en conjunto, ya no les acompañaré en la que fue mi casa por más de diez años, Telemundo. De este modo llega a su fin este hermoso capítulo que viví en Telemundo. Más sin embargo, no todo lo que he disfrutado en este programa como conductora termina… Agradezco infinitamente a todas las personas que me brindaron la oportunidad de desarrollarme como profesional y a todos los compañeros con quien pude compartir y aprender por tantos años. A todos los llevaré siempre conmigo y que la vida nos brindará nuevas oportunidades para coincidir y volver a celebrar. Les confieso que seguiré con las mismas ganas y energías para entretenerles y para trabajar y seguir ofreciendo lo mejor de mí”, expresó la artista en ese momento.

Varios días después del anuncio de su salida de Telemundo, López fue vista en los predios de la Casa Blanca, en Washington, D.C. donde participó del Easter Egg Roll 2023, donde su hija Alaïa fue invitada. La actriz compartió varias fotos en sus historias de Instagram sobre la experiencia de su niña en este evento que se celebra desde hace décadas en la casa del Presidente y la Primerda Dama de Estados Unidos.