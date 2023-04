En cualquier momento, el cantante y productor mexicano Juan Rivera podría unirse al programa mañanero de Telemundo “Hoy día” para ocupar el lugar de la presentadora puertorriqueña Adamari López, quien concluyó sus labores el pasado 6 de abril. La contratación del exhabitante de “La casa de los famosos 3″, según él, todavía está en conversaciones.

El hermano de la fenecida cantautora Jeni Rivera habló con el programa de farándula y entretenimiento “Chisme no like” conducido por Javier Ceriani y Elisa Beristain en YouTube, donde aseguró que su integración al “show” no es un reemplazo. “Para empezar no hay comparación, ella es toda una profesional en esto”, dijo.

Rivera explicó que la cadena lo contactó hace un mes aproximadamente para conocer si estaría interesado en pertenecer al equipo que incluye a Penélope Menchaca, Lissette Eduardo, mejor conocida en el mundo del entretenimiento como Chiky Bombom, Andrea Meza, Frederik Oldenburg y Daniel Arenas. Si bien es cierto que el actor se mostró entusiasmado ante su nuevo desafío profesional, también enfatizó que no podría mudarse de forma permanente a Miami, donde se produce el programa.

“Mi hijo tiene 15 años y no quiero quitarle sus amigos ni la escuela a la que ya está acostumbrado. Entonces, les dije que podría trabajar durante dos semanas y luego tomar dos semanas de descanso”, explicó.

De esta manera, el menor de la dinastía Rivera, demostró que su familia es una de sus prioridades. El pasado 27 de febrero, el músico sorprendió a los seguidores de “La casa de los famosos 3″ con su renuncia. El motivó, reveló, fue para acompañar a su esposa Brenda durante un proceso de enfermedad.

El cantante aprovechó para expresar su respeto y admiración por la comunicadora boricua. “Adamari es una mujer con mucha experiencia que hace un trabajo espectacular. Ella es toda una profesional en esto”, comentó.

“Adamari conmigo siempre fue una mujer muy linda, cuando iba a las entrevistas de diversas cosas y para hablar de La casa de los famosos, siempre me dio buenos consejos y se portó muy bien conmigo. Con la carrera, la experiencia, el carisma y el ángel que tiene ella, va a hacer cosas maravillosas”, agregó Rivera, quien el pasado mes de marzo renovó sus votos matrimoniales con la madre de sus hijos.

El productor destacó que trabajar en “Hoy día” sería una experiencia diferente para él y que espera poder lograr grandes cosas en su carrera, al igual que López. “Yo no conozco mucho de esto, aunque creo que lo podré aprender a hacer muy fácilmente, creo que sería otra perspectiva”, expresó.