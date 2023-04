La presentadora de televisión puertorriqueña Adamari López se despidió esta mañana de la audiencia del programa “Hoy día” de Telemundo a través de un mensaje grabado con el que agradeció la oportunidad de laborar en el espacio por los pasados 11 años.

Telemundo anunció ayer que la puertorriqueña ya no formaría parte de la programación del canal y que la decisión fue mutua. En un mensaje grabado ayer, desde el estudio del programa, López aseguró que fue una determinación de ambas partes. Previo al mensaje de la presentadora, la producción destacó otro video con la trayectoria de la presentadora desde que debutó en el espacio mañanero en julio de 2012 hasta ayer, jueves, su último día de trabajo en “Hoy día”.

“Hoy me toca comunicarle que, tras una decisión en conjunto, ya no les acompañaré en la que fue mi casa por más de diez años, Telemundo. De este modo llega a su fin este hermoso capítulo que viví en Telemundo. Más sin embargo, no todo lo que he disfrutado en este programa como conductora termina… Agradezco infinitamente a todas las personas que me brindaron la oportunidad de desarrollarme como profesional y a todos los compañeros con quien pude compartir y aprender por tantos años. A todos los llevaré siempre conmigo y que la vida nos brindará nuevas oportunidades para coincidir y volver a celebrar. Les confieso que seguiré con las mismas ganas y energías para entretenerles y para trabajar y seguir ofreciendo lo mejor de mí”, expresó la artista con absoluta serenidad.

En una publicación en Instagram con el mensaje grabado, la presentadora expresó “¡Infinitas gracias!”. Inmediatamente, cintos de personas, incluyendo celebridades, colegas y excompañeros de la cadena hispana compartieron sus buenos deseos para López.

“Grande mi Pe! Dios siempre ha guiado tu camino y tengo la certeza de lo que viene para ti es una bendición aún mayor. A disfrutar de este “break” que no creo que dure mucho. Te amo, te admiro y te seguimos disfrutando por aquí mientras tanto. ¿Cuantos por aquí rogando que Ada regrese a la actuación?”, expresó la actriz puertorriqueña Karla Monroig.

“De los momentos más gratos que recuerdo de Telemundo fue compartir contigo esa semana juntos en el morning show!!! Hasta te obligue a abrir tu TikTok 🥰 Ahora viene una etapa maravillosa! Te lo garantizo!”, dijo, por su parte, el experto en moda Rodner Figueroa, quien también salió recientemente de la cadena hispana.

A través de un comunicado Telemundo dio a conocer ayer la noticia. “Telemundo y Adamari López decidieron mutuamente que este es el momento oportuno para ella dejar su rol como presentadora de ‘Hoy día’”, lee el comunicado.

“Adamari ha sido una parte integral de las mañanas de Telemundo por más de una década, ayudándole a los hispanos a comenzar su día con su personalidad encantadora y llena de energía”, agrega el texto sobre la boricua.

Telemundo aseguró que López “es una presentadora de televisión multifacética, con gran talento, quien ha sido parte de numerosos especiales y programas de la cadena, siempre conectando con y sirviendo a nuestros televidentes con su carisma, autenticidad y encanto”.

“Estamos profundamente agradecidos por su continua dedicación a Telemundo y esperamos poder colaborar con ella en futuros proyectos”, incluyeron.

De esta manera, la salida de la puertorriqueña se suma a los despidos de Rodner Figueroa, Stephanie Himonidis, mejor conocida como “Chiquibaby”, y Nacho Lozano. Asimismo, “Hoy día” le dio la bienvenida a nuevos rostros como Penélope Menchaca, Andrea Meza, Lisette Eduardo, mejor conocida como “Chiky Bombom” y Daniel Arenas.