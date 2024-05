Alexis Valdés le dará a su público “la risa que le debe”

De hecho, Valdés tiene la costumbre de estrenar sus espectáculos de comedia en la isla. “He actuado mucho en España, donde he tenido un público buenísimo, he actuado en República Dominicana, en México, en mi tierra, en Cuba, y en Estados Unidos. Pero lo que yo he sentido con el público de Puerto Rico, lo he sentido muy pocas veces, quizás con el público de las Islas Canarias, que se parece mucho al puertorriqueño. Presentarse ante un público que no tiene ego, es un regalo para un artista”, aclaró el humorista.