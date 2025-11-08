Opinión
Feriados
8 de noviembre de 2025
Entretenimiento
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Francisca Lachapel entrará a “La casa de Alofoke” este lunes: “Encantada de aceptar la invitación”

Ayer, el productor Santiago Matías celebró un nuevo récord de visitas en YouTube

8 de noviembre de 2025 - 1:52 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Francisca Lachapel es conductora de "Despierta América" de Univision. (Instagram)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

El empresario y productor Santiago “Alofoke” Matías no se equivocó al invitar públicamente a la comunicadora dominicana Francisca Lachapel a visitar “La Casa de Alofoke 2”.

“Francisca, te esperamos con las puertas abiertas para que vengas a la casa y veas de cerca cómo se vive este formato”, expresó el locutor.

La presentadora de “Despierta América” de Univision no tardó en responder. Lachapel dejó saber su decisión través de sus redes sociales.

“Encantada de aceptar la invitación. ¡Mi gente, me voy pa’ la casa de Alofoke! No se pierdan este lunes todo lo que pase en el fenómeno viral del momento en ‘Despierta América’. ¡Gracias, Santiago!”, dijo.

La visita de la dominicana ha generado gran expectativa entre los seguidores del “reality show” digital que continúa consolidándose como uno de los contenidos más vistos y comentados en las plataformas dominicanas.

Ayer, 7 de noviembre, “Alofoke” anunció que la segunda temporada de “La casa de Alofoke 2” ha superado las cifras de visualizaciones de la primera entrega del proyecto.

A través de su cuenta de Instagram, Matías compartió el logro con sus seguidores y destacó que en tan solo 17 días en “streaming”, la nueva temporada rompió el récord de visitas de “La casa de Alofoke 1”, convirtiéndose en el contenido en directo con mayor alcance en la plataforma de YouTube.

“De manera oficial hemos superado en visitas de contenido extendido la temporada uno de ‘La casa de Alofoke’ con tan solo 17 días en ‘streaming’. Eso supone un récord para cualquier contenido original en directo en la plataforma de YouTube. Gracias a Dios y a ustedes por el apoyo. Faltan muchas sorpresas, un abrazo”, expresó.

ACERCA DEL AUTOR
Jomar José Rivera Cedeño
Jomar José Rivera CedeñoArrow Icon
Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia.
