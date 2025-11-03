Opinión
Feriados
3 de noviembre de 2025
Entretenimiento
Drake sobre declaraciones de Gracie Bon en “La casa de Alofoke”: “Gran mentira”

La modelo panameña reveló que tuvo una relación sentimental con el cantante

3 de noviembre de 2025 - 7:43 PM

El artista Drake y la modelo Gracie Bon. (Listín Diario / GDA)
Por Listín Diario / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

Drake respondió a las declaraciones de la modelo panameña de talla grande Gracie Bon en el reality “La casa de Alofoke 2” sobre un supuesto romance entre ambos.

Bon contó que la relación terminó cuando fue invitada por el artista canadiense al Wireless Festival en Londres y posteriormente puso su nombre en una “lista negra” evitando que asistiera a las celebraciones, donde descubrió “cosas raras”.

El rapero desmintió a la influencer durante una transmisión en vivo en el canal de Adin Ross, diciendo que “eso es una gran mentira” y que su acusación de veto es “una locura”.

Recordemos que Drake mencionó a la modelo en su tema de 2023 junto Bad Bunny, un dembow titulado “Gently”, donde canta diciendo “Gracie Bon, mi amor, mi amiga, ella sabe que está bien rica”.

Las declaraciones de Gracie Bon sobre su supuesto romance con Drake

Durante una conversación con Sech, Santiago Matías y sus compañeros de “La casa de Alofoke”, Bon relató que en el año 2020 le envió un mensaje privado en Instagram al cantante, quien no dudó en responderle.

Asimismo, afirmó que el cantante y compositor llegó a regalarle hasta 30 mil dólares y trasladarla en avión privado, pero su íntima amistad terminó cuando vivió un momento de decepción en una fiesta a la que no había sido invitada.

“Yo llegué y vi de todo y yo me quedé como que: ‘Esto no es, no es la persona que yo admiraba, no es la persona con la que yo hablaba y ahí se murió todo”, explicó.

ACERCA DEL AUTOR
Listín Diario / GDA
Listín Diario fue fundado en 1889 en Santo Domingo, capital de República Dominicana. Por su tradición e independencia, se ha convertido en el diario de referencia de los dominicanos con información...
