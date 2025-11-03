Opinión
3 de noviembre de 2025
80°ligeramente nublado
EntretenimientoFarándula
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Gracie Bon revela en “La casa de Alofoke 2″ que tuvo un romance con Drake

La modelo panameña contó cómo en el 2020 le envió un mensaje privado al artista canadiense, quien no dudó en responderle

3 de noviembre de 2025 - 8:08 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La modelo e influencer panameña Gracie Bon (Instagram)
Por Listín Diario / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

Gracie Bon reveló que tuvo un romance con Drake tras una fiesta a la que no estaba invitada y descubrió un lado del rapero que la decepcionó.

RELACIONADAS

Durante una conversación con Sech, Santiago Matías y sus compañeros de “La casa de Alofoke”, la modelo panameña de talla grande contó que en el año 2020 le envió un mensaje privado en Instagram al artista canadiense, quien no dudó en responderle.

Sin embargo, Gracie aclaró que no fue hasta su divorcio, casi dos años después, que se conocieron en persona en un festival en Colombia.

Asimismo, afirmó que el cantante y compositor llegó a regalarle hasta 30 mil dólares y trasladarla en avión privado, pero su íntima amistad terminó cuando vivió un momento de decepción en una fiesta a la que no había sido invitada.

“Yo llegué y vi de todo y yo me quedé como que: ‘Esto no es, no es la persona que yo admiraba, no es la persona con la que yo hablaba y ahí se murió todo”, explicó.

Cabe destacar que Drake mencionó a la modelo en la canción ‘Gently’ junto al reguetonero boricua, Bad Bunny en el 2023.

@miamadopanama

Gracie Bon en el chicle Podcast de: Caro Abadia & Miguel Melfi Miguel Melfi, Caro Abadia, Vladimir Bonilla Gracie Bon creadora de contenido - Modelo Panameña #Pty #507 #Panama #Viral #Fyp #ForYouPage #Politica #Alcalde #CaroAbadia #MiguelMelfi #LatinoAmerica #Podcast #Entrevista #Farandula #Latino #GracieBon #Modelo #Creadora #CreadoraDeContenido #Fans #VladimirBonilla #Contenido

♬ Drake style/HIPHOP beat(1491552) - Burning Man
Tags
DrakeReality Shows
ACERCA DEL AUTOR
Listín Diario / GDA
Listín Diario fue fundado en 1889 en Santo Domingo, capital de República Dominicana. Por su tradición e independencia, se ha convertido en el diario de referencia de los dominicanos con información...
