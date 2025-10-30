De “La Fruta” a “Pollito Tropical”: ¿quién es quién en “La casa de Alofoke 2”?

Los 20 participantes de la segunda temporada de “La casa de Alofoke” han dado mucho de qué hablar, y constantemente sus nombres aparecen entre las búsquedas.

Santiago Matías, creador y productor del reality, fue quien anunció la llegada de varias figuras extranjeras y reveló este lunes las dos últimas personas que se unieron a la competencia por los 5 millones de pesos (casi $270 mil) y el vehículo Ferrari Purosangue.

Un grupo de personalidades de diferentes países tendrá que convivir durante 38 días en una misma casa, viviendo situaciones que pondrán a prueba la paciencia y la fortaleza emocional de cada uno.

Carlos Montesquieu

El youtuber Carlos Montesquieu fue el primer habitante confirmado de “La casa de Alofoke 2” tras su breve, pero comentada participación en la primera temporada, donde entró para sustituir al expulsado Sr. Jiménez.

Montesquieu es conocido por su humor negro y sátiras de personajes virales de redes sociales, además de la relación de amistad que lleva con su esposa Yohanny, quien también se dedica a la creación de contenido.

Young Swagon

El influencer dominicano radicado en Estados Unidos Young Swagon se destaca en redes sociales por poner de manifiesto la idiosincrasia del dominicano a través de su contenido de humor.

En 2024, la revista Forbes Colombia mencionó al dominicano como uno de los “Top Creators de Latinoamérica”.

Juan Carlos Pichardo Jr.

El humorista Juan Carlos Pichardo Jr., hijo del legendario actor Juan Carlos Pichardo, se dio a conocer en el año 2009 como integrante del elenco del programa de televisión “Happy Team”.

También resalta en el arte por sus imitaciones de artistas, comunicadores y políticos, entre ellos Ricardo Arjona, la abogada de migración Yadira Morel, el locutor Álvaro Arvelo hijo y el presidente de la República, Luis Abinader.

Shadow Blow

José Ariel Fernández Soto, nombre real de Shadow Blow, es un artista urbano. Sus temas románticos y su habilidad para componer y producir lo han hecho ganar respeto y admiración en el género.

Inició su carrera en la música en el año 1992. Duró 10 años estudiando en el Conservatorio Nacional de Música. Toca piano, flauta y percusión.

Hace 15 años, lanzó su álbum “En el área”, que incluyó la mayoría de sus temas más exitosos, como “Foke to”, “Oh oh“ (Sinfónico), “Vamo a involucrarno”, “Mucho ma que enamorao” y “Una necesidad”.

Otras canciones emblemáticas de Shadow Blow son: “Mensaje directo“ (2015), “Tu con él y yo con ella” (2015) y “Ni virgen ni santa” (2018) junto a Carlos Moore.

La Perversa

Nacida como Denisse Michelle Tejeda, La Perversa es una cantante y bailarina de dembow que se dio a conocer por sus bailes y su música durante la pandemia en el año 2020, pero su gran salto a la popularidad fue gracias a “Aficia de un Chuky”, su colaboración con La Insuperable, Secreto y Nino Freestyle.

Ha sido noticia por su polémica relación con Yomel El Meloso, a quien acusó de maltrato físico, sus declaraciones en presentaciones musicales sobre su sexualidad y los rumores sobre la supuesta confusión con la paternidad de su segundo hijo.

Randy Álvarez (Pollito Tropical)

El influencer Randy Álvarez (Pollito Tropical) es conocido por su sentido del humor, carisma y espontaneidad. Inició en redes sociales hace 10 años y actualmente es considerado uno de cubanos residentes en Miami más influyentes del internet.

Gracie Bon

La modelo panameña de talla grande Gracie Bon se caracteriza por sus prominentes caderas que, según reveló en febrero, se debe a un diagnóstico de lipedema.

“Lipedema es acumulación excesiva de grasa en las piernas y en los brazos. Cada vez que yo me golpeo con una almohada o con lo que sea tengo moretones, se me hinchan demasiado las piernas y duele un montón”, explicó en un video.

Para la participación de Gracie en el reality, el productor y empresario Santiago Matías comentó que tuvieron que rehacer la puerta de entrada y el baño de la casa y comprar una cama Queen size, más grande que la de los demás concursantes.

Mami Nolas

La cocinera y creadora de contenido Mami Nolas, conocida también como Cara e Pepita, se dedica a la cocina y venta de comida dominicana en Nueva York, pero su energía y carisma la hicieron ganarse el cariño del público de redes sociales a través de los videos que publicaba junto a su hijo.

Además de la gastronomía, Mami Nola tiene una actuación en redes sociales representando la típica madre dominicana que regaña y grita para corregir a su hijo.

Diosa Canales

La vedette venezolana Diosa Canales, reconocida internacionalmente, se unió a esta versión del reality de Santiago Matías (Alofoke).

Canales es conocida en el arte por su música, sus sensuales bailes y sus vestuarios que no dejan nada a la imaginación. También posó desnuda para la revista Playboy Venezuela y se ha destacado como actriz de telenovela.

Valka

La modelo, tiktoker y cantante colombiana Valka saltó a la popularidad en el año 2019 por su tema “Me provocas”.

Sin embargo, alcanzó mayor reconocimiento por ser la exnovia del streamer Westcol y actual pareja del cantante urbano puertorriqueño Dalex.

Luis Polonia

El personaje del pelotero Luis Polonia es llevado al cine en una película dirigida por Eddy Jiménez y producida por Joseph Hamilton.

El expelotero de Grandes Ligas Luis Polonia debutó con los Atléticos de Oakland en 1984. También fue jugador de Las Águilas Cibaeñas, de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana; los Bravos de Atlanta, y los Yankees de Nueva York, en Grandes Ligas.

A lo largo de su carrera, Polonia recibió varios nombres: “El Señor de los Anillos” por ser un asiduo ganador de campeonatos, 25 en total, y “La Hormiga Atómica” por su dedicación, sacrificio y tenacidad en el campo de béisbol.

Es considerado uno de los beisbolistas más emblemáticos de República Dominicana.

Andy de la Cruz (La Fruta)

Andy de la Cruz (La Fruta) es un comediante de redes sociales que acumula un millón de seguidores en Instagram por su sentido del humor y por su forma de simplificar las cosas.

Luego de confirmar su participación, el pelotero Juan Soto afirmó que apoyará al influencer.

Jlexis y Michael Flores

Los jóvenes puertorriqueños Jaryel Alexis Román (Jlexis) y Michael Flores son dos creadores de contenido de humor en redes sociales, específicamente Instagram y TikTok.

Recientemente, ambos se hicieron virales por imágenes sexuales filtradas de manera independiente y escenarios diferentes.

Daniela Barranco

Hija de la actriz venezolana Rosamaría Ponceleón (Nanan), Daniela Barranco decidió seguir los pasos de su madre. También es influencer y cantante.

Entre sus canciones más conocidas destacan: “Shot”, “Miedo” y “Eclipse”.

La popularidad de Barranco creció este 2025 por los rumores de romance que generó tras aparecer con el artista colombiano Beéle en un video de TikTok y de paseo por Italia.

Eliminados:

Dianabel Gómez

La presentadora y modelo Dianabel Gómez representó a su provincia Santiago Rodríguez en el certamen Miss Belleza República Dominicana y estuvo como modelo en el programa “Aquí se habla español”.

En 2016 entró a formar parte del programa “Pégate y gana con El Pachá”, que se transmitía por Color Visión. Sin embargo, logró mayor reconocimiento por contraer matrimonio en febrero de 2019 con el cronista deportivo Franklin Mirabal en la denominada “Boda deportiva”, una celebración que fue televisada por una decena de canales y a la cual asistieron múltiples figuras del mundo del deporte, el arte y la comunicación.

Gómez figuró en 2021 entre la lista de los arrestados en la Operación Falcón, una red de narcotráfico y lavado de activos internacional. Sin embargo, en la lista de algunos detenidos por el caso del Ministerio Público su nombre no figuró. Hace unos días, aclaró que fue detenida por motivos de protocolo.

JD con su Flow

El instagramer y comediante JD con su Flow, cuyo nombre real es Joserny Disla, se dio a conocer en redes sociales por sus imitaciones y caracterizaciones de otras figuras de redes sociales, como Alexandra MVP y Mami Jordan.

Disla también muestra su vida de padre de dos gemelos de 6 años, un niño de 3 y una bebé de meses, quienes enamoran a sus seguidores con sus travesuras y ocurrencias.

Luis Santana

El estilista de origen dominicano Luis Santana fue un fiel admirador de la primera temporada de “La casa de Alofoke”.

Santana acumula una comunidad de más de 100 mil seguidores en Instagram por su amistad con la rapera Cardi B y su familia.

Melina Rodríguez

La influencer Melina Rodríguez es reconocida en redes sociales por crear contenido de humor. Es graduada de locución.

En septiembre, Rodríguez se hizo viral por pedir estar en “La casa de Alofoke 2” y explicó las razones por las cuales debía ser seleccionada, mencionando su talento para imitar acentos y promocionar marcas.

Julissa Gutiérrez (Magaly)

Aunque actualmente se dedica al contenido de espiritualidad y meditación, la influencer Julissa Gutiérrez (Magaly) inició en el ámbito del humor junto a su hermana Darileidy Concepción (Crusita), la ganadora de la primera temporada de “La casa de Alofoke”.