Luis Santana, estilista y amigo de Cardi B, es eliminado de “La casa de Alofoke 2”

El estilista dominicano radicado en Nueva York, Luis Santana Cuevas fue eliminado de la segunda temporada de “La casa de Alofoke”.

El creador y productor del reality show, Santiago Matías tomó la decisión luego de la intervención de Santana en la pelea que protagonizaron la influencer colombiana Karola Cendra, finalista de la primera temporada y coach de la versión actual, y la cantante La Perversa, quien se destaca como participante.

Matías acusó al exparticipante y amigo de la rapera Cardi B de actuar como cómplice de La Perversa y empeorar la situación conflictiva que terminó con el golpe que la exponente urbana le propinó de espalda a Cendra, a quien esperó fue del confesionario después de una discusión.

El pleito inició cuando La Perversa se molestó por los comentarios que supuestamente Cendra había hecho sobre ella durante la presentación de Omega El Fuerte. Horas más tarde, la dominicana aprovechó la entrada de la colombiana a La Casa para expresar su incomodidad y prohibirle la entrada al confesionario, donde se encontraban sus alumnos.

Esta no es la primera vez que Santana es despedido del juego. Su ataque físico contra el personaje de redes sociales Edwin Reynoso generó su eliminación, aunque regresó al día siguiente por el apoyo de la audiencia.