“Pollito Tropical” y “Alofoke” se enfrentan en “La casa de Alofoke”: “¿Tú quieres que me faje con la gente?"

No pasaron ni dos días para que el creador de contenido cubano “Pollito Tropical" encendiera “La casa de Alofoke”. Randy Álvarez, nombre de pila del influencer, llegó con su carisma de siempre al “reality show”, pero enseguida protagonizó su primer encontronazo con el mismo Santiago Matías, productor y anfitrión del proyecto.

Todo comenzó con un comentario que parecía inocente. “Pollito” mencionó que la ganadora de la edición anterior, la influencer Darileidy “Crusita” Concepción, había ganado “por hacerse la víctima”. Pero esa frase bastó para que el ambiente se pusiera tenso y las redes sociales empezaran a arder.

“¿Qué tú quieres que yo haga, que me faje con la gente? Yo vine aquí a dar mi esencia”, dijo “Pollito”, visiblemente molesto, en medio del intercambio con “Alofoke”. El video del momento se volvió viral en cuestión de horas.

“Alofoke” no se quedó callado y le reclamó al cubano por supuestamente querer seguir la misma estrategia de “Crusita”. Pero “Pollito” lo negó rotundamente: “Eso no es verdad. Dije que escuché que ‘Crusita’ ganó así, pero no que iba a hacerlo yo”, respondió con su estilo directo y sin pelos en la lengua.

“Crusita” ganó la primera temporada con 203,080 puntos, un millón de pesos dominicanos, un Mercedes-Benz del año y hasta un bono extra por ganar un concurso educativo dentro del “show”. Su victoria continúa como tema conversación entre los fanáticos del programa.