Últimas Noticias
24 de octubre de 2025
78°lluvia moderada
Entretenimiento
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

"Pollito Tropical" y "Alofoke" se enfrentan en "La casa de Alofoke": "¿Tú quieres que me faje con la gente?"

El influencer cubano revolucionó el "reality show" tras un comentario sobre "Crusita", ganadora anterior

24 de octubre de 2025 - 4:55 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
"Pollito Tropical" se destaca en las redes por su contenido enfocado en la comedia. (Facebook)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vida

No pasaron ni dos días para que el creador de contenido cubano “Pollito Tropical" encendiera “La casa de Alofoke”. Randy Álvarez, nombre de pila del influencer, llegó con su carisma de siempre al “reality show”, pero enseguida protagonizó su primer encontronazo con el mismo Santiago Matías, productor y anfitrión del proyecto.

Todo comenzó con un comentario que parecía inocente. “Pollito” mencionó que la ganadora de la edición anterior, la influencer Darileidy “Crusita” Concepción, había ganado “por hacerse la víctima”. Pero esa frase bastó para que el ambiente se pusiera tenso y las redes sociales empezaran a arder.

“¿Qué tú quieres que yo haga, que me faje con la gente? Yo vine aquí a dar mi esencia”, dijo “Pollito”, visiblemente molesto, en medio del intercambio con “Alofoke”. El video del momento se volvió viral en cuestión de horas.

“Alofoke” no se quedó callado y le reclamó al cubano por supuestamente querer seguir la misma estrategia de “Crusita”. Pero “Pollito” lo negó rotundamente: “Eso no es verdad. Dije que escuché que ‘Crusita’ ganó así, pero no que iba a hacerlo yo”, respondió con su estilo directo y sin pelos en la lengua.

“Crusita” ganó la primera temporada con 203,080 puntos, un millón de pesos dominicanos, un Mercedes-Benz del año y hasta un bono extra por ganar un concurso educativo dentro del “show”. Su victoria continúa como tema conversación entre los fanáticos del programa.

Con esta polémica, “Pollito Tropical” deja claro que no entró a “La casa de Alofoke” a pasar desapercibido. Si algo sabe hacer el cubano es brillar con su autenticidad, su energía y ese toque de drama que tanto encanta a su público.

ACERCA DEL AUTOR
Jomar José Rivera Cedeño
Jomar José Rivera CedeñoArrow Icon
Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia. Desde que llegó a GFR Media, ha laborado en diferentes áreas de la empresa, como el Departamento Comercial, donde laboró...
