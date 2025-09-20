Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
20 de septiembre de 2025
82°nubes dispersas
EntretenimientoFarándula
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

¿Jennifer Fungenzi estará en la “La casa de Alofoke 2″?

La copresentadora de “Pégate al mediodía” de Wapa Televisión ya respondió a través de la radio dominicana

20 de septiembre de 2025 - 4:26 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Jennifer Fungenzi es una de las exparticipantes de "Super Chef Celebrities All-Star". (Suministrada)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

“¿Te gustaría ver a Jennifer Fungenzi en ‘La casa de Alofoke 2?’”, preguntaron ayer a través de las redes sociales del “show” radial dominicano “Esto no es radio”. La publicación incluyó una fotografía de la primera eliminada de “Super Chef Celebrities All-Star”.

RELACIONADAS

La copresentadora de “Pégate al mediodía” de Wapa Televisión figuró ayer entre las invitadas del espacio del empresario Santiago Matías, mejor conocido como “Alofoke”. Entre los talentos que integran la producción se encuentran Ariel Santana, Gabi Desangles, Hony Estrella, Ramón Tolentino y Pedro Manuel Casals.

Durante la entrevista, sus compatriotas abordaron a Fungenzi sobre si ingresaría o no a la nueva temporada del “reality show” dominicano. La madre de tres hijos adelantó que ya se lo habían preguntado mucho.

“Yo doy la misma contestación, como no se ha hablado, no le hago mucho caso a eso, pero, ¿cómo yo te lo puedo explicar? Yo soy como Cardi B", respondió.

La empresaria aseguró que es una mujer fuerte, capaz de aguantar la intensidad del proyecto. Según la filántropa, cumple con todas las características necesarias para salir airosa.

“Yo soy una mujer versátil, que te puede dar contenido, que te puede jugar todos los papeles”, detalló.

El “reality” de convivencia “La casa de Alofoke”, que produce Alofoke Media Group, consta de una transmisión en vivo 24 horas por 30 días a través de YouTube. El premio final de la primera temporada fue de un millón de pesos dominicanos (más de $16 mil) y un vehículo Mercedes Benz del año.

Tras la culminación de la primera edición, las expectativas para una segunda fueron activadas de inmediato en las redes de “La casa de Alofoke” y del propio Matías.

Jennifer Fungenzi aclara la duda: así pronuncia su apellido

Jennifer Fungenzi aclara la duda: así pronuncia su apellido

Orgullosa hija única de padres trabajadores, la empresaria y ahora conductora celebra su entrada a la televisión boricua.

Tags
jennifer fungenziReality ShowstelevisiónRepública Dominicana
ACERCA DEL AUTOR
Jomar José Rivera Cedeño
Jomar José Rivera CedeñoArrow Icon
Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia. Desde que llegó a GFR Media, ha laborado en diferentes áreas de la empresa, como el Departamento Comercial, donde laboró...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
sábado, 20 de septiembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: