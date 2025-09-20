¿Jennifer Fungenzi estará en la “La casa de Alofoke 2″?

La copresentadora de “Pégate al mediodía” de Wapa Televisión figuró ayer entre las invitadas del espacio del empresario Santiago Matías, mejor conocido como “Alofoke”. Entre los talentos que integran la producción se encuentran Ariel Santana, Gabi Desangles, Hony Estrella, Ramón Tolentino y Pedro Manuel Casals.

Durante la entrevista, sus compatriotas abordaron a Fungenzi sobre si ingresaría o no a la nueva temporada del “reality show” dominicano. La madre de tres hijos adelantó que ya se lo habían preguntado mucho.

“Yo doy la misma contestación, como no se ha hablado, no le hago mucho caso a eso, pero, ¿cómo yo te lo puedo explicar? Yo soy como Cardi B", respondió.

La empresaria aseguró que es una mujer fuerte, capaz de aguantar la intensidad del proyecto. Según la filántropa, cumple con todas las características necesarias para salir airosa.

“Yo soy una mujer versátil, que te puede dar contenido, que te puede jugar todos los papeles”, detalló.

El “reality” de convivencia “La casa de Alofoke”, que produce Alofoke Media Group, consta de una transmisión en vivo 24 horas por 30 días a través de YouTube. El premio final de la primera temporada fue de un millón de pesos dominicanos (más de $16 mil) y un vehículo Mercedes Benz del año.

Tras la culminación de la primera edición, las expectativas para una segunda fueron activadas de inmediato en las redes de “La casa de Alofoke” y del propio Matías.