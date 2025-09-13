Opinión
13 de septiembre de 2025
78°nublado
Entretenimiento
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Jennifer Fungenzi es la primera "achicharrada" de "Super Chef Celebrities All-Star": "Estoy un poco triste"

La presentadora y empresaria se despidió satisfecha por el trabajo realizado a lo largo de la semana

13 de septiembre de 2025 - 9:59 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Actualmente, Fungenzi se desempeña como coanimadora de "Pégate al mediodía". (Suministrada)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

Hoy fue la primera “noche de fogón” en “Super Chef Celebrities All-Star”. Al acabar la jornada, los jueces decidieron que la primera “achicharrada” de la temporada fuera la presentadora y empresaria Jennifer Fungenzi.

RELACIONADAS

En una entrevista aparte, la coanimadora de “Pégate al mediodía” compartió su sentir tras su eliminación. La también filántropa indicó que tuvo mejor desempeño que la primera vez que pisó la popular cocina del Canal 4.

“Bueno, mi gente, la primera eliminada de ‘Super Chef Celebrities All-Star’ fui yo. Estoy un poco triste porque esta vez vine motivada, con muchas ganas de cocinar, más enfocada, más estructurada, con una mentalidad diferente a la primera”, comenzó.

Fungenzi continuó que solo Dios sabe el por qué de las cosas. Asimismo, exteriorizó que su trabajo a lo largo de la semana fue superior al de Josué “Mr. Cash” Carrión, con quien se enfrentó en la prueba de eliminación.

“Desde el primer día, creo que cociné mucho para tantos platos, entregaba mucho. Pero nada, para que ustedes vean que aunque uno haga un buen trabajo, al final, esto me enseñó algo: que por más que uno haga las cosas bien, llega algo y si Dios dijo que no, es que no. Me voy pa’ mi casita”, apuntó.

Esta noche, los participantes tuvieron que preparar tapas españolas. Entre ellas: croquetas de chorizo español con chutney de piquillos y mermelada de higo, patatas brava y gambas al ajillo.

También se estrenó el reto de la “freidora”. Dado a que la competencia es en parejas, en esta prueba “flash” ambos integrantes de la mesa compiten entre ellos y el que pierda se elimina.

Tanto Fungenzi como Mr. Cash debieron confeccionar un omelet francés en cinco minutos.

“Super Chef Celebrities All-Star”, de Wapa Televisión, arrancó el 9 de septiembre, y dio a conocer cómo quedaron conformadas las parejas que lo darán todo por el gran premio final. Manny Manuel abraza a Keiry Narváez. Luisito Vigoreaux y Freddo Vega.
1 / 13 | Así quedaron las parejas en “Super Chef Celebrities All-Star”. “Super Chef Celebrities All-Star”, de Wapa Televisión, arrancó el 9 de septiembre, y dio a conocer cómo quedaron conformadas las parejas que lo darán todo por el gran premio final. - Jean Ayala / Wapa Digital/Suministrada
ACERCA DEL AUTOR
Jomar José Rivera Cedeño
Jomar José Rivera CedeñoArrow Icon
Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia. Desde que llegó a GFR Media, ha laborado en diferentes áreas de la empresa, como el Departamento Comercial, donde laboró...
