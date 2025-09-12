Todo listo para la primera “noche de fogón” de “Super Chef Celebrities All-Star”

Esta noche, cuatro parejas tendrán que volver a cocinar para demostrar sus habilidades y evitar achicharrarse en “Super Chef Celebrities All-Star”. La nueva temporada del “reality show” de Wapa Televisión arrancó el pasado martes, 9 de septiembre.

Anoche, el reto consistió en la confección de pinchos de pollo en salsa BBQ picante de piña y papaya; panecillos; lechuga grill con crocantes de plátano, tocineta y caesar de aguacate; mojito de frutas tropicales y cobble de manzana.

Al finalizar la jornada, las parejas conformadas por Jorge Luis Ramos y Juliana Ramos y Franco Micheo y Luis “Bebesauro” Morales se salvaron y pasaron al siguiente ciclo.

Por el contrario, los dúos compuestos por Josué “Mr. Cash” Carrión y Jennifer Fungenzi, Yaiza Figueroa y Alex Díaz, y Alí y Otilizo “Bizcocho” Warrington pasaron al “fogón”. Esta noche, las parejas se medirán con el fin de asegurar su permanencia.

Los encargados de evaluar los platillos de los participantes no son desconocidos para la audiencia de “Super Chef Celebrities”. Se trata del chef Enrique Piñeiro, la chef Giovanna Huyke y el chef Héctor Rosa. Luis Ponce, por su parte, revalida como presentador de la competencia que llegó a la pantalla con nuevos retos de presión, ingredientes sorpresa y un nuevo elemento, los días de “fogón”.

“Con esta edición ‘All-Star’ quisimos agradecer a la audiencia trayendo de vuelta a varias de las celebridades que más conexión crearon en las primeras temporadas. Es un formato renovado, que combina la presión, con el trabajo en equipo y con nuevos retos para que cada noche sea una nueva experiencia”, indicó Jimmy Arteaga, Chief Content Officer de Hemisphere Media Group y presidente de Promociones, Programación y Producción de Wapa Televisión, previo al estreno de la temporada.