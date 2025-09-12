Opinión
12 de septiembre de 2025
Televisión
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Todo listo para la primera “noche de fogón” de “Super Chef Celebrities All-Star”

La nueva temporada del “reality show” de cocina de Wapa Televisión estrenó el pasado martes

12 de septiembre de 2025 - 4:27 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La competencia llegó a la pantalla con nuevos retos de presión, ingredientes sorpresa y un nuevo elemento, los días de “fogón”. (Suministrada)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vida

Esta noche, cuatro parejas tendrán que volver a cocinar para demostrar sus habilidades y evitar achicharrarse en “Super Chef Celebrities All-Star”. La nueva temporada del “reality show” de Wapa Televisión arrancó el pasado martes, 9 de septiembre.

Anoche, el reto consistió en la confección de pinchos de pollo en salsa BBQ picante de piña y papaya; panecillos; lechuga grill con crocantes de plátano, tocineta y caesar de aguacate; mojito de frutas tropicales y cobble de manzana.

Al finalizar la jornada, las parejas conformadas por Jorge Luis Ramos y Juliana Ramos y Franco Micheo y Luis “Bebesauro” Morales se salvaron y pasaron al siguiente ciclo.

Por el contrario, los dúos compuestos por Josué “Mr. Cash” Carrión y Jennifer Fungenzi, Yaiza Figueroa y Alex Díaz, y Alí y Otilizo “Bizcocho” Warrington pasaron al “fogón”. Esta noche, las parejas se medirán con el fin de asegurar su permanencia.

Los encargados de evaluar los platillos de los participantes no son desconocidos para la audiencia de “Super Chef Celebrities”. Se trata del chef Enrique Piñeiro, la chef Giovanna Huyke y el chef Héctor Rosa. Luis Ponce, por su parte, revalida como presentador de la competencia que llegó a la pantalla con nuevos retos de presión, ingredientes sorpresa y un nuevo elemento, los días de “fogón”.

“Con esta edición ‘All-Star’ quisimos agradecer a la audiencia trayendo de vuelta a varias de las celebridades que más conexión crearon en las primeras temporadas. Es un formato renovado, que combina la presión, con el trabajo en equipo y con nuevos retos para que cada noche sea una nueva experiencia”, indicó Jimmy Arteaga, Chief Content Officer de Hemisphere Media Group y presidente de Promociones, Programación y Producción de Wapa Televisión, previo al estreno de la temporada.

“Super Chef Celebrities All-Star”, de Wapa Televisión, arrancó el 9 de septiembre, y dio a conocer cómo quedaron conformadas las parejas que lo darán todo por el gran premio final. Manny Manuel abraza a Keiry Narváez. Luisito Vigoreaux y Freddo Vega.
1 / 13 | Así quedaron las parejas en “Super Chef Celebrities All-Star”. “Super Chef Celebrities All-Star”, de Wapa Televisión, arrancó el 9 de septiembre, y dio a conocer cómo quedaron conformadas las parejas que lo darán todo por el gran premio final. - Jean Ayala / Wapa Digital/Suministrada
Tags
Super Chef CelebritiesReality ShowstelevisiónWapa TVCocina
ACERCA DEL AUTOR
Jomar José Rivera Cedeño
Jomar José Rivera CedeñoArrow Icon
Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia. Desde que llegó a GFR Media, ha laborado en diferentes áreas de la empresa, como el Departamento Comercial, donde laboró...
