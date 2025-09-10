Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotos
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
10 de septiembre de 2025
78°lluvia moderada
EntretenimientoTelevisión
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Estas son las primeras cinco parejas de “Super Chef Celebrities All-Star”

Keropi y Marena son los ganadores del Kit de Utensilios y pasaron al siguiente ciclo

10 de septiembre de 2025 - 9:05 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Super Chef Celebrities All-Stars comenzó hoy 9 de septiembre. (Suministrada)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

La espera terminó para los fanáticos de “Super Chef All-Star” de Wapa Televisión. El “reality show”, que arrancó esta noche, dio a conocer cómo quedaron conformadas las parejas que lo darán todo por el gran premio final.

RELACIONADAS

Previamente, a través de una conferencia de prensa, Jimmy Arteaga, “Chief Content Officer” de Hemisphere Media Group y presidente de Promociones, Programación y Producción de Wapa Televisión, indicó que en esta ocasión, las celebridades competirán inicialmente en parejas, aunque no necesariamente permanecerán juntos hasta el final de la competencia. Este giro en la dinámica garantiza más emoción, drama y estrategia dentro de la cocina.

Así las cosas, las primeras parejas de la temporada están compuestas por:

El primer reto de la edición “All-Star” consistió en la confección de masitas de mero fritas con ajilimójili de mangó y crema agria de ajo rostizado; puntas de filete en salsa de sofrito rojo ahumado y vino tinto; y tostones peseta con alioli de jalapeño.

Al final de la jornada, Sánchez y Marena ganaron el Kit de Utensilios y pasaron al siguiente ciclo. Narváez y Manny Manuel, de igual forma, lograron asegurar una una semana más.

“Mr. Cash” y Fungenzi, los Warrington, así como Filomeno y Huertas se enfrentarán en la “Vara”. Mañana, por otro lado, se conocerán las otras cinco parejas de la edición.

El estreno de la temporada "All-Star" de "Super Chef Celebrities" está pautado para el 9 de septiembre. Melina León. Marena Sofía.
1 / 20 | Ellos regresarán a la cocina de "Super Chef Celebrities" en su temporada "All-Star" . El estreno de la temporada "All-Star" de "Super Chef Celebrities" está pautado para el 9 de septiembre. - Suministrada
Tags
Wapa TVtelevisiónReality ShowsSuper Chefs Celebrities
ACERCA DEL AUTOR
Jomar José Rivera Cedeño
Jomar José Rivera CedeñoArrow Icon
Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia. Desde que llegó a GFR Media, ha laborado en diferentes áreas de la empresa, como el Departamento Comercial, donde laboró...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
martes, 9 de septiembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: