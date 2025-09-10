Estas son las primeras cinco parejas de “Super Chef Celebrities All-Star”
Keropi y Marena son los ganadores del Kit de Utensilios y pasaron al siguiente ciclo
10 de septiembre de 2025 - 9:05 PM
La espera terminó para los fanáticos de “Super Chef All-Star” de Wapa Televisión. El “reality show”, que arrancó esta noche, dio a conocer cómo quedaron conformadas las parejas que lo darán todo por el gran premio final.
Previamente, a través de una conferencia de prensa, Jimmy Arteaga, “Chief Content Officer” de Hemisphere Media Group y presidente de Promociones, Programación y Producción de Wapa Televisión, indicó que en esta ocasión, las celebridades competirán inicialmente en parejas, aunque no necesariamente permanecerán juntos hasta el final de la competencia. Este giro en la dinámica garantiza más emoción, drama y estrategia dentro de la cocina.
Así las cosas, las primeras parejas de la temporada están compuestas por:
El primer reto de la edición “All-Star” consistió en la confección de masitas de mero fritas con ajilimójili de mangó y crema agria de ajo rostizado; puntas de filete en salsa de sofrito rojo ahumado y vino tinto; y tostones peseta con alioli de jalapeño.
Al final de la jornada, Sánchez y Marena ganaron el Kit de Utensilios y pasaron al siguiente ciclo. Narváez y Manny Manuel, de igual forma, lograron asegurar una una semana más.
“Mr. Cash” y Fungenzi, los Warrington, así como Filomeno y Huertas se enfrentarán en la “Vara”. Mañana, por otro lado, se conocerán las otras cinco parejas de la edición.
