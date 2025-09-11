Este es el segundo grupo de parejas de “Super Chef Celebrities All-Star”
Carla Cortijo y Melina León fueron las ganadoras del “kit de utensilios” y pasaron al siguiente ciclo
11 de septiembre de 2025 - 3:18 PM
Ayer, miércoles, la audiencia de Wapa Televisión pudo conocer el segundo grupo de parejas de “Super Chef Celebrities All-Star”. El episodio sirvió para demostrar el alto nivel de cocina de algunos participantes.
En una conferencia de prensa previa, Jimmy Arteaga, “Chief Content Officer” de Hemisphere Media Group y presidente de Promociones, Programación y Producción de Wapa Televisión, indicó que en esta ocasión, las celebridades competirán inicialmente en parejas, aunque no necesariamente permanecerán juntos hasta el final de la competencia. Este giro en la dinámica garantiza más emoción, drama y estrategia dentro de la cocina.
Así las cosas, el segundo grupo de parejas quedó conformado por:
Para ellos, el primer reto consistió en la confección de piña colada ceviche con foam de coco; carne frita con glaze de root beer y cebollas encurtidas; arañitas de viandas con mayonesa de ajo, paprika y limón y vino tinto de verano.
Cortijo y León fueron las ganadoras del “kit de utensilios” y pasaron al siguiente ciclo. Vigoreaux y Vega, de igual forma, quedaron salvador.
Por el contrario, Rivera, Ramos, Micheo, Morales, Figueroa y Díaz se enfrentarán en la “vara”.
El primer grupo de parejas fue anunciado el martes.
Las primeras parejas de la temporada están compuestas por:
