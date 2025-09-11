Opinión
11 de septiembre de 2025
EntretenimientoTelevisión
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Este es el segundo grupo de parejas de “Super Chef Celebrities All-Star”

Carla Cortijo y Melina León fueron las ganadoras del “kit de utensilios” y pasaron al siguiente ciclo

11 de septiembre de 2025 - 3:18 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Melina León y Carla Cortijo ganaron el "kit de utensilios" y pasaron al siguiente ciclo. (Suministrada)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vida

Ayer, miércoles, la audiencia de Wapa Televisión pudo conocer el segundo grupo de parejas de “Super Chef Celebrities All-Star”. El episodio sirvió para demostrar el alto nivel de cocina de algunos participantes.

En una conferencia de prensa previa, Jimmy Arteaga, “Chief Content Officer” de Hemisphere Media Group y presidente de Promociones, Programación y Producción de Wapa Televisión, indicó que en esta ocasión, las celebridades competirán inicialmente en parejas, aunque no necesariamente permanecerán juntos hasta el final de la competencia. Este giro en la dinámica garantiza más emoción, drama y estrategia dentro de la cocina.

Así las cosas, el segundo grupo de parejas quedó conformado por:

Para ellos, el primer reto consistió en la confección de piña colada ceviche con foam de coco; carne frita con glaze de root beer y cebollas encurtidas; arañitas de viandas con mayonesa de ajo, paprika y limón y vino tinto de verano.

Cortijo y León fueron las ganadoras del “kit de utensilios” y pasaron al siguiente ciclo. Vigoreaux y Vega, de igual forma, quedaron salvador.

Por el contrario, Rivera, Ramos, Micheo, Morales, Figueroa y Díaz se enfrentarán en la “vara”.

El estreno de la temporada "All-Star" de "Super Chef Celebrities" está pautado para el 9 de septiembre. Melina León. Marena Sofía.
1 / 20 | Ellos regresarán a la cocina de "Super Chef Celebrities" en su temporada "All-Star" . El estreno de la temporada "All-Star" de "Super Chef Celebrities" está pautado para el 9 de septiembre. - Suministrada

El primer grupo de parejas fue anunciado el martes.

Las primeras parejas de la temporada están compuestas por:

“Super Chef Celebrities All-Star”, de Wapa Televisión, arrancó el 9 de septiembre, y dio a conocer cómo quedaron conformadas las parejas que lo darán todo por el gran premio final. Manny Manuel abraza a Keiry Narváez. Marena Sofía y Keropi Sánchez. Hoy se conocerán las otras cinco parejas de la edición.
1 / 7 | Así quedaron las parejas en “Super Chef Celebrities All-Star”. “Super Chef Celebrities All-Star”, de Wapa Televisión, arrancó el 9 de septiembre, y dio a conocer cómo quedaron conformadas las parejas que lo darán todo por el gran premio final. - Jean Ayala / Wapa Digital/Suministrada
Jomar José Rivera Cedeño
Entretenimiento
