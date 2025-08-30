Jailene Cintrón, “Super Chef Celebrities” y Bruce Willis entre las más leídas de la semana

La última semana ha sido una montaña rusa de eventos que han capturado la atención mundial. Desde tragedias desgarradoras hasta historias de superación, el flujo informativo no ha dado tregua.

Si no tuviste la oportunidad de seguir las noticias, este reportaje te ofrece un resumen completo de las cinco historias que más llamaron la atención de los lectores de El Nuevo Día en los últimos siete días.

A continuación las cinco noticias más leídas de la semana:

Tras un intercambio de información con la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF), la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) concluyó que 83 empleados públicos no recibieron la bonificación que les correspondía para el año fiscal 2023-2024, a la luz de las disposiciones del Plan de Ajuste de Deuda.

Los desembolsos al grupo de servidores públicos –que, en algunos casos, representarán el pago total de la cuantía y, en otros, un ajuste al monto ya pagado– fueron autorizados el lunes por el director ejecutivo de la JSF, Robert Mujica, en una misiva al director ejecutivo de la Aafaf, Francisco Domenech.

Empleados públicos en la Plazoleta del centro de gobierno en Minillas.

El próximo 31 de octubre, la animadora Jailene Cintrón cumplirá 27 años de matrimonio con José Juan Arce. Hoy la pareja tiene dos hijas, Victoria de los Ángeles y Lara Valeria, quienes ya son adultas.

A principios de agosto, tras varios años como presentadora del programa “Pégate al mediodía” de Wapa Televisión, Cintrón anunció que se dedicaría de lleno a su proyecto de vida, la plataforma digital “Mujer pa’ ti”.

Sin embargo, la animadora sorprendió al reaparecer con nuevo “look” y enamorada por las calles de Washington D. C. Su compañero de vida, asimismo, se mostró encantado.

La cocina de “Super Chef Celebrities” de Wapa Televisión está lista para darle la bienvenida al nuevo grupo de participantes que lo darán todo por alzarse con el gran premio de $40,000 y el codiciado título.

Mediante una rueda de prensa, se reveló el nombre de los protagonistas de la temporada “All-Star”, quienes buscan sumarse a las ganadoras de las primeras tres ediciones: la periodista Saudy Rivera y las creadoras de contenido Gabriela Quiñones y Natasha Isel.

El estreno de la temporada "All-Star" de "Super Chef Celebrities" está pautado para el 9 de septiembre.

Atendido “el 100% de los casos” en lista de espera, la Administración de Vivienda Pública(AVP) reabrió el Programa de Asistencia para la Renta–conocido como COVID Renta–, que provee ayuda para cubrir pagos en atraso de alquiler, agua y luz, anunció el jueves el administrador Juan A. Rosario.

La reapertura, explicó Rosario, se produce luego de que la AVP depurara un listado de solicitudes de 467 personas. Realizada la depuración, el programa cuenta ahora con $1.8 millones en fondos federales disponibles.

El Administrador de la Administración de Vivienda Pública Juan A. Rosario.

Frente a los desafíos que plantea la demencia frontotemporal que afecta a Bruce Willis, su esposa, Emma Heming, tomó una difícil decisión: trasladarlo a una casa separada.

“Bruce querría eso para nuestras hijas”, compartió la modelo, refiriéndose a Mabel, de 13 años, y Evelyn, de 11, durante una entrevista con Good Morning America.

Heming explicó que el actor desearía que sus hijas vivieran en un hogar adaptado a sus necesidades y no a las de él, aunque suelen visitarlo en su segunda residencia para desayunar o cenar, y queda ubicada cerca de su casa.

Bruce Willis.

“La ñapa” noticiosa

La exgobernadora se declaró culpable el miércoles en el Tribunal Federal de aceptar una promesa de parte del banquero venezolano Julio Herrera Velutini para una aportación a su campaña primarista del 2020, en violación a la Ley Federal de Campañas Electorales (FECA, por sus siglas en inglés).

Por estos hechos, la exmandataria se expone a una pena de hasta un año en prisión, una multa de hasta $100,000, un periodo de libertad supervisada no mayor de un año y al pago de una contribución especial de $25 destinada al Fondo para Víctimas del Crimen.

La exgobernadora Wanda Vázquez llegó la tarde del miércoles al Tribunal Federal en Hato Rey.