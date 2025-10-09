Opinión
9 de octubre de 2025
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Jlexis y Michael Flores se suman a “La casa de Alofoke 2″

El “reality show” dominicano se estrenará el próximo 20 de octubre

9 de octubre de 2025 - 3:05 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Michael Flores y Jlexis ingresarán a "La casa de Alofoke 2". (Instagram)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

Los influencers y creadores de contenido puertorriqueños, Jlexis y Michael Flores, se convirtieron en los confirmados más recientes para participar en el “reality show” “La casa de Alofoke 2″, que dará inicio el próximo 20 de octubre.

Michael Yadill Flores Encarnación, conocido en la industria del entretenimiento como Michael Flores y Jaryel Alexis Román, popularmente conocido como Jlexis, son considerados dos artistas urbanos emergentes con mucha influencia en Orlando, Florida.

Además, ambos se han destacado como creadores de contenido de humor, y que actualmente suman más de un millón de seguidores en sus respectivas cuentas oficiales de Instagram.

La participación de Flores y Román, refuerza la presencia internacional de conocidas figuras en el “reality show” dominicano y una muestra tangible de la unión entre República Dominicana y Puerto Rico.

Junto a ellos han sido confirmados otros cinco participantes como Laura Bozzo, Luis Polonia, Carlos Montesquieu, “CarePepita” y Germán Bautista.

“La casa de Alofoke 2″ se estrena el próximo 20 de octubre y se extenderá hasta el 27 de noviembre. El “reality show” se transmitirá las 24 horas los 7 días de la semana por el canal oficial de YouTube de Alofoke Radio Show.

ACERCA DEL AUTOR
Jomar José Rivera Cedeño
Jomar José Rivera CedeñoArrow Icon
Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia. Desde que llegó a GFR Media, ha laborado en diferentes áreas de la empresa, como el Departamento Comercial, donde laboró...
