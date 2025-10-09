Jlexis y Michael Flores se suman a “La casa de Alofoke 2″

Los influencers y creadores de contenido puertorriqueños, Jlexis y Michael Flores, se convirtieron en los confirmados más recientes para participar en el “reality show” “La casa de Alofoke 2″, que dará inicio el próximo 20 de octubre.

Michael Yadill Flores Encarnación, conocido en la industria del entretenimiento como Michael Flores y Jaryel Alexis Román, popularmente conocido como Jlexis, son considerados dos artistas urbanos emergentes con mucha influencia en Orlando, Florida.

Además, ambos se han destacado como creadores de contenido de humor, y que actualmente suman más de un millón de seguidores en sus respectivas cuentas oficiales de Instagram.

La participación de Flores y Román, refuerza la presencia internacional de conocidas figuras en el “reality show” dominicano y una muestra tangible de la unión entre República Dominicana y Puerto Rico.

Junto a ellos han sido confirmados otros cinco participantes como Laura Bozzo, Luis Polonia, Carlos Montesquieu, “CarePepita” y Germán Bautista.