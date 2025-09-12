Opinión
12 de septiembre de 2025
88°nubes dispersas
EntretenimientoFarándula
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Conoce quién fue la primera ganadora de “La casa de Alofoke”

La ganadora obtuvo un millón de pesos dominicanos (más de $16 mil)

12 de septiembre de 2025 - 10:21 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La influencer Crusita resultó ganadora. (Suministrada)
Por Listín Diario / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

La influencer Darileidy Concepción, mejor conocida en redes sociales como Crusita, fue proclamada ganadora al lograr posicionarse en el primer lugar de la tabla de posiciones de “La casa de Alofoke”.

Con un resultado final de 203,080 puntos, el público escogió a través de votaciones a su ganadora, quien se alzó con el millón de pesos dominicanos (más de $16 mil) y un vehículo Mercedes Benz del año, además de los 250 mil pesos dominicanos (casi $4 mil) que ganó por concurso educativo de uno de los patrocinadores. 

Mientras que Luise Martínez y Karola Cendra, segundo y tercer lugar respectivamente, recibieron una yipeta Changan 2026 para cada uno.

Por su lado, el empresario y productor del reality, Santiago Matías, regaló una Mercedes Benz a La Gigi por su esfuerzo “para dar show y para dar contenido y que la casa sea divertida”. 

Matías prometió que Crazy Design, Giuseppe Benignini y Carlos Montesquieu también serán sorprendidos esta noche durante la gran final, que celebrarán con un espectáculo en el que se presentarán artistas nacionales e internacionales. 

ACERCA DEL AUTOR
Listín Diario / GDA
Listín Diario fue fundado en 1889 en Santo Domingo, capital de República Dominicana. Por su tradición e independencia, se ha convertido en el diario de referencia de los dominicanos con información...
