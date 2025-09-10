Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotos
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
10 de septiembre de 2025
78°lluvia moderada
EntretenimientoFarándula
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Cardi B quiere ir a “La casa de Alofoke”: “Yo hasta peleo”

La artista de origen dominicano fue invitada a formar parte del “reality show” en República Dominicana

10 de septiembre de 2025 - 8:58 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Cardi B sostuvo que el "reality show" siempre está puesto en la televisión. (Frank Franklin II)
Por Listín Diario / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

La rapera Cardi B respondió al llamado que le hicieron los habitantes de “La casa de Alofoke” de visitar el “reality show” de convivencia.

RELACIONADAS

A través de sus historias de Instagram, la artista de origen dominicano rechazó la invitación debido a que se encuentra trabajando en el lanzamiento de su nuevo álbum “Am I the Drama?”, que estará disponible a partir del 19 de septiembre.

Con su característico sentido del humor, Cardi B bromeó sobre las exigencias que tiene para su visita al show de YouTube, entre ellos un avión privado con treinta asientos, “ocho cubos” de pollo frito y limoncillos, aunque admitió que conoció la popular competencia por sus familiares y no descartó hacer un espacio en su agenda para octubre.

“Gente, yo iba para ‘La casa de Alofoke’, pero Alofoke no me quiere acomodar. Yo le dije que me mandara un jet de 30 sillas ida y vuelta, y me dijo que no, le dije que me diera 8 cubos de Pollo Victoria, también me dijo que no, le dije que me dé 30 libras de limoncillos, y me dijo que no, ¿entonces cómo tú quieres que yo vaya para allá? ¿En una guagua Caribe Tour?“, expresó la rapera.

“No voy para ‘La casa de Alofoke(risas). Pero en serio, yo quiero ir para ‘La casa de Alofoke’ porque eso está siempre puesto en la televisión en la casa de mi tía, en la casa de mi abuela. Yo hasta siento que estoy en ‘La casa’, pero estoy haciendo tantas cosas del álbum, yo estoy libre en octubre. Si todavía ‘La casa’ está activa en octubre voy para allá, hasta peleo", afirmó.

Cardi B tiene tatuadas diversas flores y mariposas que van desde la parte superior de su espalda hasta la mitad del muslo izquierdo.También está marcada debajo de sus brazos.En su costado y muslo derecho tiene su tatuaje más distintivo: un colorido pavo real combinado con una mariposa rosada y flores.
1 / 7 | Los tatuajes de Cardi B. Cardi B tiene tatuadas diversas flores y mariposas que van desde la parte superior de su espalda hasta la mitad del muslo izquierdo. - Instagram
Tags
Cardi BReality Shows
ACERCA DEL AUTOR
Listín Diario / GDA
Listín Diario fue fundado en 1889 en Santo Domingo, capital de República Dominicana. Por su tradición e independencia, se ha convertido en el diario de referencia de los dominicanos con información...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
martes, 9 de septiembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: