La Insuperable se une como participante de “La casa de Alofoke 2”

La Insuperable regresó el lunes a "La Casa de Alofoke“, esta vez para quedarse como participante del “reality”.

Durante su estancia en el programa de YouTube, se espera que la artista comparta momentos que revelen su lado más humano y estratégico, mostrando la madurez que la ha llevado a convertirse en una de las artistas más influyentes del país.

A horas de su entrada, la intérprete de “Cama vacía” se reencontró con su colega La Perversa, a quien consideraba una hija en la industria y con quien protagonizó un momento de tensión por un comentario en redes sociales.

Según La Insuperable, La Perversa expresó que ella y Yailin no eran hijas de nadie.