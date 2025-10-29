Opinión
29 de octubre de 2025
90°nubes dispersas
Entretenimiento
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

La Insuperable se une como participante de “La casa de Alofoke 2”

La cantante había entrado a la primera temporada, pero como entrevistadora

29 de octubre de 2025 - 12:38 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La Insuperable ingresó al "reality" este lunes. (Instagram)
Por Listín Diario / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

La Insuperable regresó el lunes a "La Casa de Alofoke“, esta vez para quedarse como participante del “reality”

Durante su estancia en el programa de YouTube, se espera que la artista comparta momentos que revelen su lado más humano y estratégico, mostrando la madurez que la ha llevado a convertirse en una de las artistas más influyentes del país.

A horas de su entrada, la intérprete de “Cama vacía” se reencontró con su colega La Perversa, a quien consideraba una hija en la industria y con quien protagonizó un momento de tensión por un comentario en redes sociales.

Según La Insuperable, La Perversa expresó que ella y Yailin no eran hijas de nadie.

Se recuerda que La Insuperable visitó la primera temporada de “La casa de Alofoke” para una entrevista con los exhabitantes y Santiago Matías, creador y productor del formato. 

ACERCA DEL AUTOR
Listín Diario / GDA
Listín Diario fue fundado en 1889 en Santo Domingo, capital de República Dominicana. Por su tradición e independencia, se ha convertido en el diario de referencia de los dominicanos con información...
