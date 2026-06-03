Finito revela que sufrió un infarto: “Ya estoy de vuelta”
El presentador de TeleOnce agradeció las oraciones y los buenos deseos del público y sus seguidores
3 de junio de 2026 - 4:21 PM
3 de junio de 2026 - 4:21 PM
El presentador Luis Fontánez “Finito” sufrió un infarto cardiaco la pasada semana. Así lo confirmó este miércoles a través de un video en las redes sociales, en el que aclaró los rumores que surgieron sobre su estado de salud y aprovechó para asegurar que se encuentra estable y en proceso de recuperación.
Desde el estudio de “PR en Vivo”, que transmite por TeleOnce, además de agradecer las oraciones, las bendiciones y los buenos deseos que ha recibido por parte del público y seguidores a través de las redes sociales, afirmó: “Estoy bien”.
Según señaló, durante la mañana de hoy circuló una información falsa en redes sociales de que estaba hospitalizado. Sin embargo aclaró: “No es real, ya estoy trabajando nuevamente”.
“Ciertamente la semana pasada me dio un infarto, estuve en el hospital, pero ya estoy de vuelta con la bendición de Dios. Sigo por aquí pasándola bien chévere con ustedes. Bendiciones pa’largo y, a los demás, que se mejoren”, destacó.
No es la primera vez que el este carismático animador sufre un percance de salud, pues en septiembre de 2024 tuvo que ausentarse de la pantalla chica cuando sufrió un bloqueo cardiaco, que lo llevó al quirófano.
Para lograr su recuperación total, debía seguir una estricta lista de instrucciones médicas, incluyendo el hacer ejercicios.
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