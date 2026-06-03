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Finito revela que sufrió un infarto: “Ya estoy de vuelta”

El presentador de TeleOnce agradeció las oraciones y los buenos deseos del público y sus seguidores

3 de junio de 2026 - 4:21 PM

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Wanda Sais junto a Luis Fontánez "Finito", quienes forman parte del elenco del programa "PR en Vivo". (Suministrada)
Shakira Vargas Rodríguez
Por Shakira Vargas Rodríguez
Periodista de Estilos de Vida y Entretenimientoshakira.vargas@gfrmedia.com

El presentador Luis Fontánez “Finito” sufrió un infarto cardiaco la pasada semana. Así lo confirmó este miércoles a través de un video en las redes sociales, en el que aclaró los rumores que surgieron sobre su estado de salud y aprovechó para asegurar que se encuentra estable y en proceso de recuperación.

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Desde el estudio de “PR en Vivo”, que transmite por TeleOnce, además de agradecer las oraciones, las bendiciones y los buenos deseos que ha recibido por parte del público y seguidores a través de las redes sociales, afirmó: “Estoy bien”.

Según señaló, durante la mañana de hoy circuló una información falsa en redes sociales de que estaba hospitalizado. Sin embargo aclaró: “No es real, ya estoy trabajando nuevamente”.

“Ciertamente la semana pasada me dio un infarto, estuve en el hospital, pero ya estoy de vuelta con la bendición de Dios. Sigo por aquí pasándola bien chévere con ustedes. Bendiciones pa’largo y, a los demás, que se mejoren”, destacó.

No es la primera vez que el este carismático animador sufre un percance de salud, pues en septiembre de 2024 tuvo que ausentarse de la pantalla chica cuando sufrió un bloqueo cardiaco, que lo llevó al quirófano.

Para lograr su recuperación total, debía seguir una estricta lista de instrucciones médicas, incluyendo el hacer ejercicios.

Josué Carrion, "Mr. Cash" arrancó el 1 de marzo de 2022, la producción que llevaba el nombre de "La Boveda de Mr Cash". Estuvo solo cinco meses al aire. Luis Fontánez “Finito” es de los presentadores originales del espacio desde el 2022 hasta el presente. Bebé Maldonado fue la útima integrante de “La Bóveda de Teleonce”. La presentadora llegó en diciembre de 2024.
1 / 12 | Ellos fueron los presentadores de "La Bóveda de TeleOnce". Josué Carrion, "Mr. Cash" arrancó el 1 de marzo de 2022, la producción que llevaba el nombre de "La Boveda de Mr Cash". Estuvo solo cinco meses al aire. - WANDA LIZ VEGA

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TeleOnceinfarto cardiaco
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Shakira Vargas Rodríguez
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Nacida en la ciudad de Bayamón y criada en el sector Macún de Toa Baja, durante su niñez, Shakira Vargas Rodríguez siempre se sintió atraída por los acontecimientos del país, la...
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