Finito revela sus “frustraciones” en medio de un proceso de “adaptación y de cambios”

“El sábado en la tarde me dio lo que se conoce como un bloqueo cardiaco. El ritmo de mi corazón bajó a 30-33 latidos por minuto. Yo llego al CDT de Humacao simplemente porque me dio un mareo. Mis amistades comenzaron a discutir conmigo porque en el proceso me puse pálido y mis orejas se pusieron moradas”, describió el también DJ.