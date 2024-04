“Finito” regresará a la televisión la próxima semana

El pasado lunes, 8 de abril, durante el estreno de la nueva temporada de “La bóveda de TeleOnce” desde el Centro de Bellas Artes de Guaynabo , hubo un gran ausente, el presentador Luis Fontánez. “Finito” , como es conocido en la industria del entretenimiento , no contaba con que un percance de salud lo mantendría en una institución hospitalaria por una semana.

“En cuanto a la distribución del tiempo, yo me disfruto el trabajo. Yo estoy haciendo lo que me gusta, lo que me encanta y, para mí, es brutal”, enfatizó.