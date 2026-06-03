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Shia LaBeouf se declara culpable de golpear a personas durante el Mardi Gras

El aclamado actor, conocido por sus papeles en “Transformers” e “Indiana Jones”, admitió los cargos de agresión

3 de junio de 2026 - 2:25 PM

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ARCHIVO - Shia LaBeouf posa para los fotógrafos a su llegada al estreno de la película 'The Phoenician Scheme' en el 78º festival internacional de cine, Cannes, sur de Francia, 18 de mayo de 2025. (Foto de Lewis Joly/Invision/AP, Archivo) (Lewis Joly)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

NUEVA ORLEANS - El actor Shia LaBeouf se declaró culpable el miércoles de tres cargos de agresión simple por golpear a la gente fuera de un bar de Nueva Orleans en febrero durante el Mardi Gras.

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Los detalles de la sentencia no estaban disponibles de inmediato en los registros judiciales en línea. Un abogado y un representante de LaBeouf no respondieron inmediatamente a las solicitudes de comentarios.

El vídeo del encuentro del 17 de febrero muestra a un LaBeouf sin camiseta empujando a una persona al suelo y golpeando a otra en la cara, “causándole una posible dislocación de la nariz”, según un informe de la policía de Nueva Orleans.

Jeffrey Damnit, un conocido artista local al que la policía identificó como Jeffrey Klein en el informe del incidente, declaró que fue una de las personas agredidas por LaBeouf.

“Me golpeó, conectó varios puñetazos, me empujó varias veces”, declaró Damnit a The Associated Press a principios de este año.

LaBeouf “se volvió loco” intentando iniciar peleas y diciendo al artista y a otros que les daría una paliza, dijo Damnit. Añadió que LaBeouf le había empujado por detrás en el bar esa misma noche, gritándole insultos homófobos y amenazándole de muerte.

Damnit y otras personas sometieron a LaBeouf e intentaron que abandonara la zona, pero no quiso irse y se volvió más agresivo, según Damnit y el informe policial.

Después de que LaBeouf fuera acusado en febrero, un juez le ordenó que volviera a rehabilitación por consumo de drogas y alcohol.

LaBeouf ha tenido varios encontronazos con la ley a lo largo de su carrera, incluido un arresto en Nueva York en 2017 por sospecha de agresión que ocurrió durante un livestream.

Ese mismo año, durante el rodaje de “The Peanut Butter Falcon” en Georgia, fue detenido por embriaguez pública, acusado de alteración del orden público y obstrucción a la justicia y condenado a libertad condicional.

En 2020, fue acusado de un delito menor de lesiones y hurto en Los Ángeles.

Ese año, la cantante y actriz inglesa FKA Twigs, cuyo nombre legal es Tahliah Barnett, también presentó una demanda alegando que LaBeouf abusó física y emocionalmente de ella durante su relación, que resolvieron en julio.

El actor fue aclamado por primera vez de niño por su papel en la serie de Disney Channel “Even Stevens”, y trabajó sin descanso hasta la edad adulta. Quizá sea más conocido por sus papeles en “Transformers” (2007) e “Indiana Jones y la calavera de cristal” (2008).

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.

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