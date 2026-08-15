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Wandy Santana revela qué hará con el premio de $100 mil de “Operación Triunfo”

Los planes del ganador de esta edición incluyen a la gente de su barrio

15 de agosto de 2026 - 9:36 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Wandy Santana se coronó ganador de "Operación Triunfo Estados Unidos". (Instagram)
Por Listín Diario / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

El cantante dominicano Wandy Santana, de 23 años, ganador de “Operación Triunfo Estados Unidos”, explicó qué hará con los 100,000 dólares que recibió como premio.

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El artista le contó a People en Español que destinará parte del dinero a personas de su barrio que atraviesan dificultades, con la intención de “apoyarles y ayudarles a cambiar su vida un poco”.

Aunque reconoció que no puede ayudar a todo el mundo, aseguró que, si puede sacar a alguien de una situación difícil, lo hará.

Santana también utilizará parte del premio para ayudar a su familia y fortalecer su carrera musical, con el objetivo de continuar creciendo como artista.

El dominicano se coronó ganador de “Operación Triunfo Estados Unidos” durante la final celebrada el pasado 10 de agosto.

El programa tiene como antecedente la participación de David Bisbal en la primera edición de “Operación Triunfo” en España, en 2001, donde obtuvo el segundo lugar y posteriormente inició una carrera que lo llevó a consolidarse en la música.

David Cabrera, director musical.Susie García, coreógrafa.Ximena Sariñana, jurado.
1 / 11 | Los expertos que decidirán el futuro de las estrellas de “Operación Triunfo Estados Unidos”. David Cabrera, director musical. - Facebook
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Operación Triunfo
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Listín Diario fue fundado en 1889 en Santo Domingo, capital de República Dominicana. Por su tradición e independencia, se ha convertido en el diario de referencia de los dominicanos con información...
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