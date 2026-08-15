Wandy Santana revela qué hará con el premio de $100 mil de “Operación Triunfo”

El cantante dominicano Wandy Santana, de 23 años, ganador de “Operación Triunfo Estados Unidos”, explicó qué hará con los 100,000 dólares que recibió como premio.

El artista le contó a People en Español que destinará parte del dinero a personas de su barrio que atraviesan dificultades, con la intención de “apoyarles y ayudarles a cambiar su vida un poco”.

Aunque reconoció que no puede ayudar a todo el mundo, aseguró que, si puede sacar a alguien de una situación difícil, lo hará.

Santana también utilizará parte del premio para ayudar a su familia y fortalecer su carrera musical, con el objetivo de continuar creciendo como artista.

El dominicano se coronó ganador de “Operación Triunfo Estados Unidos” durante la final celebrada el pasado 10 de agosto.

El programa tiene como antecedente la participación de David Bisbal en la primera edición de “Operación Triunfo” en España, en 2001, donde obtuvo el segundo lugar y posteriormente inició una carrera que lo llevó a consolidarse en la música.

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