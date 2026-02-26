Juez regaña a Shia LaBeouf y le ordena rehabilitación tras su detención en Mardi Gras

NUEVA ORLEANS - Un juez de Nueva Orleans ordenó el jueves al actor Shia LaBeouf que volviera a rehabilitación por consumo de drogas y alcohol y le impuso una fianza de 100,000 dólares después de que la estrella de cine fuera acusada de dos cargos de agresión por un supuesto asalto a la salida de un bar durante el Mardi Gras.

LaBeouf, que esperaba solo en la sala del tribunal vestido con una chaqueta de forro polar y unos vaqueros metidos dentro de unas botas vaqueras, también fue amonestado por el juez por gritar presuntamente insultos homófobos mientras golpeaba a varias personas cerca del Barrio Francés. Según el informe policial, LaBeouf le dislocó la nariz a una de las víctimas.

El juez ordenó a LaBeouf, de 39 años, que se sometiera a pruebas de drogas semanales, incluida una in situ en el juzgado. LaBeouf accedió y su abogado dijo que la prueba no mostró sustancias ilegales en su organismo.

La juez del Tribunal Penal de Orleans Parish, Simone Levine, calificó el episodio a principios de este mes de preocupación por “la seguridad de esta comunidad en general, especialmente en relación con una comunidad marginada que ha sufrido tanto terror”, refiriéndose a la comunidad LGBTQ+.

“Este acusado no se toma en serio su adicción al alcohol”, dijo Levine. “Este tribunal no cree que él entienda el nivel de seriedad cuando se trata de estas acusaciones”.

LaBeouf pagó una fianza y declinó hacer comentarios a los periodistas. Aún no se ha declarado formalmente culpable de los cargos.

“No, no diré ni una palabra”, dijo en un pasillo del juzgado mientras volvía de someterse a un test de drogas y alcohol antes de la orden del juez. “Que Dios les bendiga, déjenme en paz”.

Jeffrey Damnit, un artista local identificado en el informe policial como Jeffrey Klein, declaró anteriormente a The Associated Press que LaBeouf le propinó repetidos puñetazos y utilizó insultos homófobos mientras le amenazaba de muerte. Damnit dijo que creía que LaBeouf le había atacado porque llevaba maquillaje y lápiz de ojos.

“Este tipo quiere que me muera porque uso maquillaje”, dijo Damnit. “Es una cosa jodida”.

La jueza dijo que cuando puso en libertad sin fianza a LaBeouf a las pocas horas de su detención, el 17 de febrero, no había tenido acceso a un informe policial en el que se describe que el actor supuestamente profirió insultos homófobos al volver a un bar y golpeó a la gente con el puño cerrado después de que se le pidiera que se marchara. Han aparecido vídeos de los altercados en los que se ve a LaBeouf golpeando a varias personas.

Después de que LaBeouf fuera puesto en libertad, el actor fue visto en el Barrio Francés bailando en las calles el Mardi Gras.

Levine ordenó a LaBeouf que se mantuviera alejado de las víctimas y del bar donde ocurrió el episodio.

El juez denegó una petición de LaBeouf de viajar a Roma en marzo para “observaciones religiosas, incluido el bautismo de su padre”.

Levine dijo durante la vista que le preocupaba si LaBeouf “podía manejar su alcohol”.

“Francamente”, dijo al juez la abogada de LaBeouf, Sarah Chervinsky, “estar borracho en Mardi Gras no es un delito”.