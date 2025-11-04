Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
4 de noviembre de 2025
85°nubes dispersas
EntretenimientoFarándula
Suscriptores
Se adhiere a los criterios de The Trust Project

Valka abandona el reality “La casa de Alofoke 2” tras mensaje de su novio Dalex

Aquí lo que respondió el artista puertorriqueño sobre su visita al “reality”

4 de noviembre de 2025 - 11:02 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Valka y Dalex. (Instagram)
Por Listín Diario / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

La cantante colombiana Valeria García, mejor conocida como Valka, abandonó el reality “La casa de Alofoke 2” tras mensaje de su novio, el artista puertorriqueño Dalex.

RELACIONADAS

Dalex respondió a las declaraciones de Santiago Matías, productor y creador del programa que se transmite 24 horas a través de YouTube, quien afirmó que el reguetonero provocaba incomodidad en su pareja sintiendo celos de ella.

Ante la acusación de Matías, Dalex escribió en sus historias de Instagram: “No me metas en tus payasadas para formar controversia”.

“La única razón por la que yo fuera para la casa esa es para ver a mi reina @soyvalka, que la extraño con c*jones, que a propósito ella es demasiado para la m*erda de casa esa, la única con talento de verdad, que si ella no estuviera hay ni viera la m*erda esa, mamón”, añadió.

Por su lado, Valka explicó que hace días había pensado irse de la competencia porque se estaba “ansiosa” y entiende que su depresión podría regresar.

Historia de Dalex.
Historia de Dalex. (Instagram)

¿Quién es Valka?

La modelo, tiktoker y cantante colombiana Valka saltó a la popularidad en el año 2019 por su tema “Me provocas”.

Sin embargo, alcanzó mayor reconocimiento por ser la exnovia del streamer Westcol y actual pareja del exponente urbano puertorriqueño Dalex.

En marzo de 2024, Westcol confesó que descubrió que Valka tenía OnlyFans cuando “ya estaba enamoradito”. Los videos de ella bailando desnuda se encuentran en diferentes páginas pornográficas.

Tags
DalexReality Shows
ACERCA DEL AUTOR
Listín Diario / GDA
Listín Diario fue fundado en 1889 en Santo Domingo, capital de República Dominicana. Por su tradición e independencia, se ha convertido en el diario de referencia de los dominicanos con información...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
martes, 4 de noviembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: