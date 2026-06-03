Inesperado momento durante concierto de Bad Bunny: Young Miko enciende estadio en Madrid

La cantante puertorriqueña Young Miko se convirtió en la gran sorpresa de la tercera noche de la residencia de Bad Bunny en el estadio Riyadh Air Metropolitano de Madrid, donde el artista presenta diez funciones completamente vendidas como parte de su gira “DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour”.

La intérprete apareció de manera inesperada durante uno de los momentos más comentados del espectáculo en el techo de la casita. Allí se unió a Bad Bunny para interpretar “FINA”, la colaboración que ambos lanzaron en 2023.

Tras compartir escenario con el artista vegabajeño, Young Miko permaneció ante las más de 60,000 personas presentes para ofrecer una presentación de “Chulo Pt. 2”, “WASSUP” y “BIAF <3”.

Younk Miko estuvo en el techo de la casita. (Suministrada)

En sus primeras fechas en Madrid, Bad Bunny también ha invitado a cantantes puertorriqueños. El debut madrileño fue junto a Myke Towers y al día siguiente invitó a Luar la L.

1 / 22 | Así va la impresionante gira mundial de Bad Bunny en Europa . Con seis conciertos consecutivos en Barcelona, Lisboa y Madrid, Bad Bunny ha logrado reunir a más de 366,000 asistentes en menos de dos semanas. Fotos: Suministradas / Producción Bad Bunny - Suministrada 1 / 22 Así va la impresionante gira mundial de Bad Bunny en Europa Con seis conciertos consecutivos en Barcelona, Lisboa y Madrid, Bad Bunny ha logrado reunir a más de 366,000 asistentes en menos de dos semanas. Fotos: Suministradas / Producción Bad Bunny Suministrada Compartir

Celebridades en la casita

Además de la aparición de Young Miko, la tercera fecha madrileña volvió a reunir a varias figuras reconocidas dentro de la casita.

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Entre los invitados destacados estuvieron el actor Noah Schnapp, conocido por interpretar a Will Byers en la exitosa serie "Stranger Things"; el exfutbolista brasileño Marcelo; el jugador marroquí Achraf Hakimi; y la influencer española Lola Lolita, quienes disfrutaron del concierto desde el emblemático escenario secundario. Diversos medios españoles también reportaron la presencia de otras creadoras de contenido y personalidades del entretenimiento.

Españoles hacen “la ola” por Bad Bunny en Madrid Benito hizo vibrar el estadio Riyadh Air Metropolitano con su gira “DeBÍ TiRAR MáS FOToS”.