Inesperado momento durante concierto de Bad Bunny: Young Miko enciende estadio en Madrid
La cantante puertorriqueña llegó a la tercera función de la serie de conciertos
3 de junio de 2026 - 11:56 AM
3 de junio de 2026 - 11:56 AM
La cantante puertorriqueña Young Miko se convirtió en la gran sorpresa de la tercera noche de la residencia de Bad Bunny en el estadio Riyadh Air Metropolitano de Madrid, donde el artista presenta diez funciones completamente vendidas como parte de su gira “DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour”.
La intérprete apareció de manera inesperada durante uno de los momentos más comentados del espectáculo en el techo de la casita. Allí se unió a Bad Bunny para interpretar “FINA”, la colaboración que ambos lanzaron en 2023.
Tras compartir escenario con el artista vegabajeño, Young Miko permaneció ante las más de 60,000 personas presentes para ofrecer una presentación de “Chulo Pt. 2”, “WASSUP” y “BIAF <3”.
En sus primeras fechas en Madrid, Bad Bunny también ha invitado a cantantes puertorriqueños. El debut madrileño fue junto a Myke Towers y al día siguiente invitó a Luar la L.
Además de la aparición de Young Miko, la tercera fecha madrileña volvió a reunir a varias figuras reconocidas dentro de la casita.
Entre los invitados destacados estuvieron el actor Noah Schnapp, conocido por interpretar a Will Byers en la exitosa serie "Stranger Things"; el exfutbolista brasileño Marcelo; el jugador marroquí Achraf Hakimi; y la influencer española Lola Lolita, quienes disfrutaron del concierto desde el emblemático escenario secundario. Diversos medios españoles también reportaron la presencia de otras creadoras de contenido y personalidades del entretenimiento.
Los conciertos en Madrid continúan hoy y se extienden hasta el 15 de junio.
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