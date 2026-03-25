Boricua se integra al equipo de “Despierta América” de Univision

La vida del astrólogo boricua Alejandro Magno no siempre estuvo guiada por las estrellas; comenzó entre el pastoreo y la fe religiosa, antes de encontrar en los astros un nuevo lenguaje para interpretar el destino humano.

Conocido por su estilo directo y su presencia en programas de la televisión hispana, el natural de Bayamón ha logrado desmitificar la lectura de los astros frente a las cámaras, convirtiendo una práctica milenaria en una guía cotidiana para su audiencia.

Ayer, lunes, el canceriano sumó otro logro en su carrera. Después de un año repleto de apariciones en “Despierta América” de Univision, Magno fue confirmado como parte del equipo del matutino.

“Sé que se ha convertido en uno de los favoritos de aquí de ‘Despierta América’ cada vez que viene. Ya forma parte de la familia y estará dando y estará dando el horóscopo aquí en ‘Despierta América’”, dijo el presentador venezolano Raúl González.

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Su compañera Karla Martínez, por su parte, interrumpió para añadir que su participación será de forma semanal.

“Muchísimas gracias. Le agradezco a toda la producción y a Univision por hacerme parte de esta gran familia. El horóscopo es una herramienta, es una guia, pero usted con sus decisiones toma cada día el camino correcto para cumplir su destino. No le deje a los astros ni a los planetas lo que usted tiene que hacer por su cuenta. Dios te da la guia, pero usted tiene que caminar en la dirección correcta”, sostuvo el puertorriqueño.

El Nuevo Día conversó recientemente con Magno sobre cómo su participación en programas emblemáticos no solo ha brindado guía espiritual a millones, sino que ha transformado la manera en que los televidentes conectan con los astros cada mañana.

“Como yo también tenía un perfil muy pastoral, he canalizado esto desde un lugar muy cristocéntrico. Entonces, la gente tiene cierto tabú con esto de lo que es la consulta espiritual, la astrología, porque, sobre todo en Puerto Rico, hay un profundo amor por el cristianismo”, compartió.

“Yo he logrado entrar en un espacio de respeto dentro de mi mismo Puerto Rico, porque yo consulto muchísima gente en Puerto Rico que hasta son cristianos, porque yo no trabajo desde la oscuridad”, describió.