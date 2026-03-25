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Boricua se integra al equipo de “Despierta América” de Univision

La noticia fue confirmada por el presentador venezolano Raúl González durante el programa de ayer lunes

25 de marzo de 2026 - 8:11 PM

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"Despierta América" es el "show" mañanero de Univision. (Instagram)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

La vida del astrólogo boricua Alejandro Magno no siempre estuvo guiada por las estrellas; comenzó entre el pastoreo y la fe religiosa, antes de encontrar en los astros un nuevo lenguaje para interpretar el destino humano.

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Conocido por su estilo directo y su presencia en programas de la televisión hispana, el natural de Bayamón ha logrado desmitificar la lectura de los astros frente a las cámaras, convirtiendo una práctica milenaria en una guía cotidiana para su audiencia.

Ayer, lunes, el canceriano sumó otro logro en su carrera. Después de un año repleto de apariciones en “Despierta América” de Univision, Magno fue confirmado como parte del equipo del matutino.

“Sé que se ha convertido en uno de los favoritos de aquí de ‘Despierta América’ cada vez que viene. Ya forma parte de la familia y estará dando y estará dando el horóscopo aquí en ‘Despierta América’”, dijo el presentador venezolano Raúl González.

Su compañera Karla Martínez, por su parte, interrumpió para añadir que su participación será de forma semanal.

“Muchísimas gracias. Le agradezco a toda la producción y a Univision por hacerme parte de esta gran familia. El horóscopo es una herramienta, es una guia, pero usted con sus decisiones toma cada día el camino correcto para cumplir su destino. No le deje a los astros ni a los planetas lo que usted tiene que hacer por su cuenta. Dios te da la guia, pero usted tiene que caminar en la dirección correcta”, sostuvo el puertorriqueño.

El Nuevo Día conversó recientemente con Magno sobre cómo su participación en programas emblemáticos no solo ha brindado guía espiritual a millones, sino que ha transformado la manera en que los televidentes conectan con los astros cada mañana.

“Como yo también tenía un perfil muy pastoral, he canalizado esto desde un lugar muy cristocéntrico. Entonces, la gente tiene cierto tabú con esto de lo que es la consulta espiritual, la astrología, porque, sobre todo en Puerto Rico, hay un profundo amor por el cristianismo”, compartió.

“Yo he logrado entrar en un espacio de respeto dentro de mi mismo Puerto Rico, porque yo consulto muchísima gente en Puerto Rico que hasta son cristianos, porque yo no trabajo desde la oscuridad”, describió.

El más famoso de todos. Walter Mercado fue un astrólogo y personalidad televisiva puertorriqueña conocido internacionalmente por sus lecturas de horóscopos en programas de Univision y otros canales hispanos durante décadas, alcanzando audiencias en toda América Latina y Estados Unidos.Su famoso mensaje de “Mucho, mucho amor” lo convirtió en un ícono cultural ligado a la astrología televisiva.Alejandro Magno, natural de Bayamón, despunta como astrólogo en el matutino "Despierta América". Fue bautizado como el "Astrólogo de las Américas".
1 / 8 | Astrólogos boricuas que han triunfado en la pantalla . El más famoso de todos. Walter Mercado fue un astrólogo y personalidad televisiva puertorriqueña conocido internacionalmente por sus lecturas de horóscopos en programas de Univision y otros canales hispanos durante décadas, alcanzando audiencias en toda América Latina y Estados Unidos. - Giovan Cordero Colon
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Jomar José Rivera Cedeño
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Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia. Desde que llegó a GFR Media, ha laborado en diferentes áreas de la empresa, como el Departamento Comercial, donde laboró...
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