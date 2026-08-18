Francisca se defiende de críticas por flacidez y estrías en su abdomen

La comunicadora y actriz Francisca respondió a las críticas en redes sociales por publicar una foto donde muestra su abdomen con flacidez y estrías tras dar a luz a sus tres hijos: Gennaro, Franco y Raffaella.

A través de un video publicado en Instagram, la presentadora de “Despierta América” admitió que ha tratado de mejorar esa parte de su cuerpo con productos y tratamientos estéticos, pero afirmó que no le quita seguridad.

“Hay algunas barrigas de la mayoría de las mujeres que después de estirarse de parir quedan, no puedo decir la palabra, desbaratadas, y es el caso mío. Quiero que sepan que vi la foto y vi eso también que ustedes ven”, explicó.

“De todas las cosas que yo puedo tener que me quiten seguridad como mujer, porque las mujeres somos tremendas expertas en crearnos inseguridades a nosotras mismas y crearles inseguridades a las demás mujeres que nadie nos gana en eso, pero de todas las inseguridades y defectos que yo pueda tener, ese es el que precisamente el que menos inseguridad me da”, dijo.

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Contó que le mostró la imagen a su esposo y padre de sus tres hijos, el empresario Francesco Zampogna, y él no se percató de la flacidez y las estrías de su abdomen.

“Les tengo noticias: la barriga la tengo mucho peor de lo que ustedes la ven. Eso es una flacidez que si la ven muchos, después de lo que he visto y la reacción que han tenido, se infartarían”, advirtió.

Durante la transmisión, lamentó que mayormente sean las mujeres las primeras en criticar el cuerpo de otra mujer.