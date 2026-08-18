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Wisin anuncia la creación de la Universidad Del Perreo

La institución ya cuenta con su página web oficial donde aparece una cuenta regresiva de 15 días

18 de agosto de 2026 - 7:34 PM

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El reguetonero Wisin es natural de Cayey. (Agencia EFE)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

El reguetonero puertorriqueño Wisin, conocido como “El Sobreviviente” del reguetón, anunció este martes con “mucho orgullo y compromiso” la creación de la Universidad Del Perreo (UDP).

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“Siento la responsabilidad personal de enaltecer nuestra cultura y proteger el legado de un movimiento que cambió la industria para siempre. Es por esto que hoy, con mucho orgullo y compromiso, anuncio oficialmente la creación de una nueva institución dedicada al estudio, la preservación y la difusión de nuestra historia: Universidad del Perreo (UDP)”, expresó el artista en sus redes sociales.

“Después de más de tres décadas de carrera musical, de ver cómo nuestro sonido nació en la calle y se expandió hasta conquistar cada rincón del mundo, he comprendido que nuestra historia es demasiado grande para quedarse solo en los escenarios”, añadió Juan Luis Morera, nombre de pila del cantante.

José Feliciano entonó su guitarra y cantó junto a Wisin y Yandel el 17 de marzo de 2006 en el Coliseo de Puerto Rico.El 16 de marzo de 2007, Luis Fonsi hizo lo propio en otra de las exitosas presentaciones de "El dúo de la historia". Daddy Yankee también estuvo presente en el espectáculo que tuvo lugar el 1 de diciembre de 2018 en el Coliseo de Puerto Rico.
1 / 13 | Conciertos de Wisin y Yandel a través de los años. José Feliciano entonó su guitarra y cantó junto a Wisin y Yandel el 17 de marzo de 2006 en el Coliseo de Puerto Rico. - RAFAEL PICHARDO-STR

Asimismo, el intérprete de éxitos como “Pegao”, “Rakata”, “Pam Pam”, “Paleta”, “Sexy Movimiento” o “Mírala Bien” indicó que la misión es darle al reguetón “el rigor y el lugar de respeto que se merece” y ampliará más información próximamente.

La institución ya cuenta con su página web oficial donde aparece una cuenta regresiva de 15 días.

El reguetón pasó de ser un género censurado en Puerto Rico en sus inicios desde finales de los años ochenta, a dominar la música mundial gracias a colaboraciones entre destacados artistas y fusiones con otros géneros.

La cantante Lisa M debutó comercialmente en la década de 1990, luego de ser bailarina de Vico C. Lisa M fue la primera en romper estereotipos al convertirse en rapera a finales de 1989, aunque su rostro comenzó a reconocerse en el 1990. En la actualidad es DJ. Chesca es otra de las nuevas cantantes urbanas con presencia en la escena musical. Ha logrado realizar colaboraciones musicales con otros reguetoneros, la más reciente fue con Dalex.
1 / 14 | Estas son las mujeres boricuas que nos han representado en el género urbano a través del tiempo . La cantante Lisa M debutó comercialmente en la década de 1990, luego de ser bailarina de Vico C. - David Villafañe Ramos

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WisinReguetón
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