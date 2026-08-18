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“Betty la fea” reúne a todo su elenco original por primera vez desde 1999

La tercera temporada de la secuela reúne al “Cuartel de las Feas”, Marcela, la “Peliteñida” y Hugo Lombardi en Prime Video

18 de agosto de 2026 - 7:26 PM

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Parte del Elenco de la novela "Yo soy Betty, la fea". (El Universal / GDA)
Por La Prensa Gráfica / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

La serie colombiana “Betty la Fea: La Historia Continúa, producida por Prime Video, estrenará su tercera temporada, titulada “Betty la Fea: Más Fea Que Nunca”, el 28 de agosto con todos los miembros del elenco original que protagonizarán un nuevo escándalo de la empresa ficticia Ecomoda.

La nueva temporada trae de vuelta, por primera vez desde el estreno de la novela original en 1999, al elenco que protagonizó la serie, encabezado por Ana María Orozco y Jorge Enrique Abello, así como otros personajes del grupo de amigas de Betty, conocido en la trama como “El Cuartel de las Feas”.

Volverán las intrigas de los antagonistas históricos Marcela Valencia (Natalia Ramírez) y Patricia Fernández (Lorna Cepeda), las ocurrencias del icónico diseñador Hugo Lombardi (Julián Arango), y retornos profundamente nostálgicos como el de “El Francés” (Michel) y el recordado vecino Román.

La primera temporada de esta secuela, estrenada en 2024, rompió un récord global de audiencia para un título latinoamericano en la historia de Prime Video y se convirtió en la serie o película más vista de todos los tiempos en la plataforma en Colombia, según cifras reportadas por la compañía.

Ana María Orozco y Jorge Enrique Abello en sus papeles de Beatriz Pinzón y Armando Mendoza, durante la obra de teatro 'Betty la Fea', en Bogotá (Colombia).
Ana María Orozco y Jorge Enrique Abello en sus papeles de Beatriz Pinzón y Armando Mendoza, durante la obra de teatro 'Betty la Fea', en Bogotá (Colombia). (Mauricio Dueñas Castañeda)

Nueva temporada

En esta nueva temporada, la trama retoma a Betty en Bogotá, donde asiste a la despedida de un antiguo colega y vuelve a cruzarse con Armando, su expareja y jefe en Ecomoda.

En esta etapa de su vida, Betty inicia terapia psicológica, se muda a un apartamento propio por primera vez y enfrenta un escándalo de plagio en la compañía, mientras se debate entre Armando y un antiguo pretendiente francés que regresa a su vida.

Éxito mundial

La directiva agregó que la nueva temporada honra ese legado y busca sorprender tanto a los seguidores históricos como a nuevas audiencias.

Según Guinness World Records, la serie original “Yo Soy Betty, la Fea”, llegó a transmitirse en más de 180 países, fue doblada a 15 idiomas y tuvo hasta 28 adaptaciones alrededor del mundo, lo que le valió el récord de la telenovela más exitosa de la historia de la televisión en 2010.

Entre sus versiones internacionales más conocidas está “Ugly Betty”, la adaptación estadounidense protagonizada por America Ferrera, que ganó un Emmy por ese papel.

Tags
Betty la feaSeries de televisiónTelenovelasColombiaAmazon Prime Video
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