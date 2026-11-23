Yizette Cifredo recibe otro premio importante de Miss Universe
La directora de Miss Universe Puerto Rico fue reconocida en el 2024 y ahora en el 2026
23 de noviembre de 2026 - 11:31 AM
Actualizado el 23 de noviembre de 2026 - 11:38 AM
23 de noviembre de 2026 - 11:31 AM
Actualizado el 23 de noviembre de 2026 - 11:38 AM
La directora nacional de Miss Universe Puerto Rico, Yizette Cifredo recibió en la edición 73 del Miss Universe 2024, celebrada en México una distinción importante por parte de la organización del certamen universal.
Cifredo fue reconocida por la organización de Miss Universe con el premio “Beyond the Crown”, otorgado a la directora durante la competencia preliminar en suelo azteca.
En la noche de ayer, domingo, se realizó la competencia preliminar del Miss Universe 2026 en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot y Cifredo volvió a ser sorprendida con una nueva distinción de parte de la organización.
Esta vez el CEO de Miss Universe, Ronald Day reconoció a directora nacional de Miss Universe Puerto Rico con el premio de Mejor anfitrión y por la cálida bienvenida, siendo el país sede de la edición 75 del certamen internacional.
Cifredo subió al escenario para recoger el premio en medio de aplausos y algarabía en el Choliseo. El premio fue otorgado por María José Unda, vicepresidenta de Relaciones Internacionales del Miss Universe y Day, el principal oficial ejecutivo de Miss Universe.
Este año Puerto Rico acogió a 116 delegadas que compiten por la corona universal en la gran noche final a celebrarse el martes, 24 de noviembre de 2026.
Cifredo anunció recientemente que fue promovida como Ejecutiva estratégica de Miss Universe Puerto Rico, mientras que la presentadora Nicole Marie Colón será la nueva directora nacional de la franquicia local. Ambas entran en funciones oficiales en enero de 2027. Los derechos de la franquicia local los posee Wapa Media.
La Organización de Miss Universe también reconoció a Magali Febles por su dirección para la franquicia de Miss Universe República Dominicana.
Las noticias explicadas de forma sencilla y directa para entender lo más importante del día.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: