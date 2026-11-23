Tras haber sido detenido esta mañana por conducir en alegado estado de embriaguez en Salinas, el cantante Manny Manuel aseguró esta tarde que todo ha sido un supuesto malentendido.

El merenguero, que ha enfrentado la justicia en múltiples ocasiones por conducir bajo estado de embriaguez, recurrió a sus redes sociales para aclarar que “todo está bajo control”.

“Estoy espectacularmente bien. Son malentendidos que surgen. Obviamente, a los que les encanta el show, tienen show. A los que se preocuparon, muchas gracias. Está todo bajo control, que Dios me los bendiga”, dijo el artista en el video que compartió en sus redes sociales.

En ese mismo video, mediante su escrito, añadió que se ha convertido en “Noticia 24 horas los 365 días del año … El chico contenido me llaman”, en referencia a las controversias que han rodeado su vida. Entre estas figuran arrestos anteriores por conducir en estado de embriaguez, tener dos accidentes de auto en un mismo día, chocar contra una patrulla de la Policía y caer por un barranco en Naranjito tras perder el control del vehículo, entre otras situaciones.

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La intervención contra Cruz Manuel Hernández, nombre de pila del cantante, de 53 años y residente de Villalba, fue reportada a eso de las 10:30 a.m., informó la Policía.

Según la información suministrada, Hernández Santiago conducía una Land Rover, color oro, del año 2026, cuando fue intervenido por el sargento Kelvin González por una violación al artículo 6.06 de la Ley 22 de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico, relacionada con un cambio indebido de carril.

Durante la intervención, el sargento procedió a realizarle una prueba preliminar de alcohol mediante el instrumento Alco-Sensor, la cual arrojó un resultado de 0.152 % de concentración de alcohol.

Posteriormente, Hernández Santiago fue trasladado a la División de Autopistas Salinas, donde se negó a realizarse la prueba de alcohol mediante el instrumento Intoxilyzer 9000. Ante estas circunstancias, fue transportado al hospital del área, donde accedió voluntariamente a que se le tomara una muestra de sangre para determinar la concentración de alcohol en su organismo.

El caso continúa bajo investigación.

Entre traspiés y polémicas

El artista ha protagonizado accidentes de tránsito, retrasos y ausentismos por sus vicios de alcohol y drogas, según ha trascendido.

También ha expuesto cuestionadas conductas bajo los efectos de alguna sustancia que provocaron abucheos del público, como ocurrió una vez en 2019 en las Islas Canarias (España).

Sin embargo, tras buscar ayuda e internarse en una clínica, el artista volvió al ruedo musical y, de la mano del músico y productor puertorriqueño Jay Lugo, alcanzó sus tres décadas de carrera para celebrarlos con sus seguidores.

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“En las partes difíciles, rocosas, desérticas, áridas, secas, hay un pueblo que también ha estado caminando conmigo”, afirmó el artista tiempo atrás en una entrevista con EFE.

“Han estado en mis caídas, y eso ha sido para mí la bendición y el regalo más grande. Personas que no conozco que den rodilla por mí, oren por mí, se preocupen por mí, lloren por mí, y a la misma vez aplaudan y celebren conmigo. Eso es la bendición más grande como artista y como ser humano”, reflexionó en ese momento.

En una entrevista previa con El Nuevo Día, Manny Manuel dijo que su error fue el consumo de cocaína y alcohol.