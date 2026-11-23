El cantante Manny Manuel fue detenido en la mañana de este lunes por conducir en alegado estado de embriaguez en el kilómetro 61.6 del expreso PR-52 en Salinas, informó la Policía.

La intervención contra Cruz Manuel Hernández, nombre de pila del cantante, de 53 años y residente de Villalba, fue reportada a eso de las 10:30 a.m.

Según la información suministrada, Hernández Santiago conducía una Land Rover, color oro, del año 2026, cuando fue intervenido por el sargento Kelvin González por una violación al artículo 6.06 de la Ley 22 de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico, relacionada con un cambio indebido de carril.

Durante la intervención, el sargento procedió a realizarle una prueba preliminar de alcohol mediante el instrumento Alco-Sensor, la cual arrojó un resultado de 0.152 % de concentración de alcohol.

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Posteriormente, Hernández Santiago fue trasladado a la División de Autopistas Salinas, donde se negó a realizarse la prueba de alcohol mediante el instrumento Intoxilyzer 9000. Ante estas circunstancias, fue transportado al hospital del área, donde accedió voluntariamente a que se le tomara una muestra de sangre para determinar la concentración de alcohol en su organismo.

El caso continúa bajo investigación.

Varios traspiés

El artista ha protagonizado accidentes de tránsito, retrasos y ausentismos por sus vicios de alcohol y drogas, según ha trascendido.

También ha expuesto cuestionadas conductas bajo los efectos de alguna sustancia que provocaron abucheos del público, como ocurrió una vez en 2019 en las Islas Canarias (España).

Sin embargo, tras buscar ayuda e internarse en una clínica, el artista volvió al ruedo musical y, de la mano del músico y productor puertorriqueño Jay Lugo, alcanzó sus tres décadas de carrera para celebrarlos con sus seguidores.

“En las partes difíciles, rocosas, desérticas, áridas, secas, hay un pueblo que también ha estado caminando conmigo”, afirmó el artista tiempo atrás en una entrevista con EFE.