Hallan causa para arresto contra tres jóvenes por posesión de un arma larga modificada en Loíza
Uno de los imputados supuestamente figura entre los sospechosos de asesinar a una adolescente de 14 años
23 de noviembre de 2026 - 12:22 PM
23 de noviembre de 2026 - 12:22 PM
El Tribunal de Carolina encontró causa para arresto contra tres jóvenes este domingo por la posesión ilegal de un arma larga alterada para disparar de forma automática, tras una intervención de tránsito en Loíza, en la que también estaba presente un menor de 17 años, informó el Departamento de Justicia.
El juez Orlando Puldón Gómez impuso una fianza a cada uno de los imputados de $50,000, que no prestaron, por lo que fueron ingresados a prisión. Los jóvenes fueron identificados como Ángel Jesús Feliciano Pizarro, de 18 años; Oscar Manuel Pizarro, de 22 años; y José Antonio Pomales Calderón, de 18 años.
Según han reportado varios medios televisivos, incluyendo Telenoticias de Telemundo, uno de los imputados sería uno de los sospechosos de asesinar a Rosniellys Marcano Carrasquillo, de 14 años, perpetrado en la noche del 29 de marzo de este año en el sector Tocones, de Loíza. No obstante, los cargos que se presentaron no son por asesinato, sino por la alegada violación a la Ley de Armas.
“Con relación a lo que tenga que ver con el asesinato, nosotros no vamos a emitir comentarios”, dijo a El Nuevo Día el capitán Teddy Morales, quien indicó que la pesquisa por el asesinato de la adolescente la conduce la División de Crímenes Mayores de la Uniformada.
El oficial sostuvo que los arrestos de los tres jóvenes y el menor se realizaron este sábado en la carretera PR-187, frente a la estación de Bomberos en Loíza, como parte de un plan de trabajo que tienen en el área policiaca de Carolina. El vehículo Toyota Yaris en el que transitaban los arrestados fue detenido por violación al artículo 10.05 de la Ley de Tránsito.
“Por seguridad, se le pide que bajen los cuatro cristales, por seguridad de los compañeros, y ahí es que se divisa el arma de fuego”, mencionó Morales, quien dijo que las personas arrestadas no contaban con expediente criminal previo.
La fiscal Kristia J. Díaz Pérez, de la Fiscalía de Carolina, presentó cargos contra los tres imputados por portación, posesión o uso ilegal de armas largas y posesión de un arma de fuego sin número de serie, en violación a los artículos 6.09 y 6.12(d), respectivamente, de la Ley de Armas de Puerto Rico. En el caso del menor, quien guiaba el vehículo, intervino la procuradora de menores Karla Z. Pacheco Álvarez.
La vista preliminar fue señalada para el próximo 1 de diciembre.
La investigación estuvo a cargo de los agentes Rayza M. Benítez Rohena y Christian Centeno Rodríguez, adscritos a la Unidad Motorizada de Carolina, de la Policía de Puerto Rico.
En julio, el superintendente de la Policía, Joseph González, indicó que tenían dos sospechosos del asesinato de Marcano Carrasquillo, que, entonces, no se encontraban en la jurisdicción de Puerto Rico. También, sostuvo que, en el transcurso de la investigación, también ocuparon dos vehículos, pero no se precisó si produjeron alguna evidencia significativa para el caso.
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