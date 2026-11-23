Tres adultos y un menor de 17 años fueron arrestados durante la noche del sábado, en Loíza, en medio de una intervención de tránsito, por alegadas violaciones a la Ley de Armas, informó el capitán Teddy Morales, de la Policía de Puerto Rico.

“Se ocupó un arma de fuego, un rifle de asalto automático... Se disponen a la radicación de cargos próximamente”, indicó el oficial a El Nuevo Día.

Según fuentes de Telenoticias de Telemundo, uno de los arrestados figura como sospechoso del asesinato de Rosniellys Marcano Carrasquillo, de 14 años, asesinada el 29 de marzo de este año en el sector Tocones, de Loíza. No obstante, los cargos que se presentarán no son por asesinato, sino por la alegada violación a la Ley de Armas.

“Con relación a lo que tenga que ver con el asesinato, nosotros no vamos a emitir comentarios”, dijo Morales, quien indicó que la pesquisa por el asesinato de Marcano Carrasquillo la conduce la División de Crímenes Mayores de la Uniformada.

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Al preguntarle si podría confirmar si uno de los arrestados era sospechoso del asesinato de la joven voleibolista, respondió: “No, eso le compete a los que tienen ese tipo de investigación, que ellos son los que saben de qué ángulo para considerar o no considerar los acusados o los sospechosos”.

De luto Loíza por asesinato de adolescente: “¡Qué Dios los llene de valor y los entreguen al cuartel” Hacen llamado a los responsables por el asesinato de Rosnielys Marcano Carrasquillo a que se entreguen.

El oficial sostuvo que los arrestos en la carretera PR-187, frente a la estación de Bomberos en Loíza, se dieron como parte de un plan de trabajo que tienen en el área policiaca de Carolina. El vehículo en el que transitaban los arrestados fue detenido por violación al artículo 10.05 de la Ley 22 de Tránsito.

“Por seguridad, se le pide que bajen los cuatro cristales, por seguridad de los compañeros, y ahí es que se divisa el arma de fuego”, mencionó Morales, quien dijo que las personas arrestadas no contaban con expediente criminal previo.