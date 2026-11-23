Las autoridades policíacas investigan un incidente con disparos reportado en horas de la tarde del domingo en la PR-466, al lado de una panadería del barrio Jobos, en Isabela.

De acuerdo a un informe de la Policía, un hombre de 38 años alegó haber entrado a una residencia abandonada, al lado del negocio Pan Sobao Bakery, para refugiarse en medio de las fuertes lluvias que se reportaron a través de toda la isla.

“Mientras se encontraba en el interior, este escuchó unos pasos y vio a un hombre que le apuntó con un arma de fuego y, acto seguido, realizó dos disparos. El querellante logró escapar saltando por una ventana y se internó en un área boscosa. Posteriormente, el agresor abordo un vehículo y se marchó del lugar, hacia rumbo desconocido”, lee el informe.

El perjudicado resultó ileso.