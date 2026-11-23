Hombre buscaba refugio de la lluvia y terminó bajo amenaza a punta de pistola en Isabela
El incidente habría ocurrido al lado de una panadería y el supuesto atacante llegó a disparar dos veces antes de marcharse
23 de noviembre de 2026 - 11:49 AM
23 de noviembre de 2026 - 11:49 AM
Las autoridades policíacas investigan un incidente con disparos reportado en horas de la tarde del domingo en la PR-466, al lado de una panadería del barrio Jobos, en Isabela.
De acuerdo a un informe de la Policía, un hombre de 38 años alegó haber entrado a una residencia abandonada, al lado del negocio Pan Sobao Bakery, para refugiarse en medio de las fuertes lluvias que se reportaron a través de toda la isla.
“Mientras se encontraba en el interior, este escuchó unos pasos y vio a un hombre que le apuntó con un arma de fuego y, acto seguido, realizó dos disparos. El querellante logró escapar saltando por una ventana y se internó en un área boscosa. Posteriormente, el agresor abordo un vehículo y se marchó del lugar, hacia rumbo desconocido”, lee el informe.
El perjudicado resultó ileso.
El agente Edictor Martínez, adscrito a la División de Homicidios de Aguadilla, tiene a su cargo la investigación.
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