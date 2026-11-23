Las autoridades policíacas buscan identificar y dar con el paradero de un hombre sospechoso de un robo ocurrido en la madrugada del 12 de noviembre en la calle Humacao, en Río Piedras.

Según un informe de la Policía, en medio del robo, el hombre presuntamente agredió a una mujer, a quien arrojó al suelo y le quitó un bulto con documentos personales y otras pertenencias cuyo valor no fue estimado. El individuo fue descrito como de tez blanca, estatura aproximada de 5’ 6″, pelo oscuro y ojos marrón.

Además, al momento de los hechos, vestía una camisa color negro sin mangas y un pantalón deportivo negro con líneas blancas.