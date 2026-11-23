Las autoridades policíacas solicitan la colaboración ciudadana para dar con el paradero de un sexagenario visto por última vez hace casi dos meses, el 1 de octubre de 2026, en su casa en el sector Calichoza, del barrio Hato Viejo, en Arecibo.

Según un informe preliminar, Efraín López Serrano, de 66 años, fue reportado desaparecido por su hermano Ismael López Serrano. Este lo describió como de tez blanca, 5′ 9″ de estatura, 164 libras, ojos y cabello color marrón. Además, como señas particulares, a López Serrano le falta un diente.

Se desconoce la vestimenta que llevaba al momento de su desaparición.

Si tienes información sobre el paradero de Efraín, llama de manera confidencial a la Policía de Puerto Rico al (787) 343-2020 o a la Oficina del Coordinador de Personas Desaparecidas de la Superintendencia Auxiliar en Investigaciones Criminales (SAIC) al (787) 793-1234 ext. 2464 o 2463.