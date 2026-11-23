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Algunos proyectos requerirán interrupciones de servicio
23 de noviembre de 2026 - 9:57 AM
23 de noviembre de 2026 - 9:57 AM
La empresa LUMA Energy anunció en la mañana del lunes los municipios y sectores donde trabajará en mejoras al sistema de energía de Puerto Rico.
Algunas de las comunidades mencionadas podrían experimentar interrupciones de servicio temporales.
“Reconocemos que las mejoras planificadas pueden causar inconvenientes temporales, pero son necesarias para garantizar la estabilidad y confiabilidad del sistema a largo plazo. A medida que continuamos con nuestro mantenimiento programado, agradecemos la paciencia y comprensión de nuestros clientes”, expresó la empresa en su comunicado.
Los trabajos de mejoras se llevarán a cabo entre el lunes, 23 de noviembre, hasta el domingo 29 de noviembre.
Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos
Instalación de aparatos automatizados
Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes
Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes
Requerido por cliente
Remueve vegetación peligrosa
Restauración y modernización de subestaciones
Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos
Reparación y mantenimiento de sistema soterrado
Nueva construcción
Instalación de aparatos automatizados
Remueve vegetación peligrosa
Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes
Requerido por cliente
Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos
Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes
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