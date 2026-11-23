( Carlos Rivera Giusti/GFR Media )

La empresa LUMA Energy anunció en la mañana del lunes los municipios y sectores donde trabajará en mejoras al sistema de energía de Puerto Rico.

Algunas de las comunidades mencionadas podrían experimentar interrupciones de servicio temporales.

“Reconocemos que las mejoras planificadas pueden causar inconvenientes temporales, pero son necesarias para garantizar la estabilidad y confiabilidad del sistema a largo plazo. A medida que continuamos con nuestro mantenimiento programado, agradecemos la paciencia y comprensión de nuestros clientes”, expresó la empresa en su comunicado.

Los trabajos de mejoras se llevarán a cabo entre el lunes, 23 de noviembre, hasta el domingo 29 de noviembre.

Estos son los proyectos para esta semana de LUMA:

Lunes, 23 de noviembre de 2026

Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos

Aibonito - Barriada San Luis, calle Palestina

San Juan - Urb. Reparto Metropolitano, calle 62 SE INT.

Instalación de aparatos automatizados

San Germán - Carr. 348, calle Arturo Carrera, Bo. Rosario

Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes

Jayuya - Bo. Mameyes Arriba, Jayuya

Utuado - Bo. Mameyes Abajo, Utuado; Bo. Tetuan, Utuado

Aibonito - PR-724, Bo. San Luis, calles Palestina, Getzemani, Betania, Siloe, Genasaret, Arimatea y Emaus

Cidra - Urb. Treasure Valley, 3 Ave. Las Américas, Treasure Island Gardens, Carr. 172 km 13.5

Aguada - Parcelas Tablonal

Mayagüez - Urb. Villa Gerena, calle Arcángel

San Juan - Viejo San Juan, calle de San Sebastián, calle de San Justo y calle del Sol

Martes, 24 de noviembre de 2026

Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes

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San Sebastián - Carr. 455, Bo. Cibao, San Sebastián y Bo. Piletas, sector El Coquí, Lares

Arecibo - Sectores: Frances, callejón Caracoles, Víbora, Urb. Costa de Palmas Altas en Bo. Islote, Carr. 681 km 11, Carr. 681 km 11, Universidad de Puerto Rico, Recinto de Arecibo, comunidad Víctor Rojas, escuela Francisco Pachín Marín, escuela Martín Diego Delgado, sector Barrancas, sector Las Canelas, sector Los Mora, sector Paseos Esmeralda, Urb. Colinas de Palmarito, Urb. Extensión Villa Los Santos 1, Urb. Jardines de Arecibo, Urb. Marisol, Urb. Parque de Jardines, Urb. Paseo Los Húcares, Urb. Reparto Luribet, Urb. University Gardens, Urb. Villa Los Santos, Urb. Villa Los Santos 2, Urb. Villas del Remanso, Urb. Villa Serena, Urb. Vista Azul, comunidad Navas y sector Cunetas

Cayey - Sector Pedro Santos, Bo. Mogote, Bo. Toíta, sector El Quenepo

Cidra - Bo. Ceiba, comunidades Jacinto Hernández, Oyola, Tomás González, Juan Carrasquillo, Pelegrín Santos, Juan Nieves, Agustín Santos, Vicente Méndez; sectores Los Delgado, Los Morales, Carruzo y Martín Reyes

Gurabo - Bo. Masas II, Carr. 181 km 17.8 int.

San Lorenzo - Bo. Quebrada Honda, Espino, Ada Arenas, Carr. 181 km 11.4

Naguabo - Bo. Húcares, sector Playa Húcares, PR-3 km 69.5

Aguada - Bo. Jagüey, sector Jagüey Chiquito, PR-411 km 5.7

Trujillo Alto - Urb. Round Hills, Extensión Round Hill, Bo. Santo Domingo, Bo. Saint Just, Carr. 848

Manatí - Sub Dupont/Bristol

Requerido por cliente

Isabela - Bo. Pueblo, sector Toledo/calle Puerto Rico; Bo. Bejucos/callejón Carlos Mártir; sector Monso Méndez; sector California; Bejucos/605 Paseo Sacramento; ECT California/Doritas Garde; calle Florida, sector Bejuco; Paseo del Parque Lineal, Carr. 112

Guaynabo - Urb. Valle Escondido, calles 7 y 8

Remueve vegetación peligrosa

Cidra - Barrio Arenas, sector Campo Bello

Guaynabo - PR-834 y PR-173, Bo. Hato Nuevo, sector La Paloma, camino Los López, camino Humacao, Pablo Torres, El Paso, Los González y Zorzal

Naranjito - Bo. Guadiana

Aguas Buenas - Bo. Bairoa, Carr. 156 km 52 H-3

Guánica - Bo. María Antonia, PR-334 km 29.2, sector Bosque Estatal Guánica

Yauco - Bo. Rancheras, sectores Ferrer, Scollado, Los Álvarez; Bo. Frailes, sector Álvarez; proyecto Olivari, Tabonuco, parcelas Monserrate

Restauración y modernización de subestaciones

Naguabo - Urb. Río Blanco Heights, Urb. Vistas de Río Blanco, escuela Desiderio Méndez Rodríguez (Maizales), parc. La Fe, parc. Maizales, parc. Río Blanco, sect. Cuchilla, sect. El Pilón, sect. Florida, sect. La Mina, sect. Rancho Grande, sect. Villa Terapia, sect. Florida, sect. La Joba

Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos

Aguadilla - Círculo C, Base Ramey

Coamo - Bo. Santa Catalina, Villa Santa Catalina

Guayama - Comunidad Puente Jobos, barriada Santa Ana, Urb. Caribe Mar, parcelas Viejas de Cimarrona, comunidad Villodas, Urb. Jardines de la Reyna, Miramar, Puerto de Jobos y Urb. Hacienda Guamaní

Río Grande - Urb. Los Árboles

Miércoles, 25 de noviembre de 2026

Reparación y mantenimiento de sistema soterrado

Guaynabo - Ave. Las Colinas en Urb. Santa Paula

Carolina - Urb. Valle Arriba, calle Tulipán, calle Yagruma

Nueva construcción

Caguas - Urb. Las Carolinas, Bo. Bairoa

Instalación de aparatos automatizados

Rincón - Calle Caney

Remueve vegetación peligrosa

Guaynabo - Sector Lizardi, barrio Hato Nuevo

San Juan - Urb. Santa María, calle Violeta; Urb. Las Lomas

Guayanilla - Bo. Macaná, sector Lugaro, sector Botica, Macaná-Cotuí, sector Los Velázquez, sector Santones

Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes

Arecibo - Universidad de Puerto Rico, Recinto de Arecibo, comunidad Víctor Rojas, escuela Francisco Pachín Marín, escuela Martín Diego Delgado, sector Barrancas, sector Las Canelas, sector Los Mora, sector Paseos Esmeralda, Urb. Colinas de Palmarito, Urb. Extensión Villa Los Santos 1, Urb. Jardines de Arecibo, Urb. Marisol, Urb. Parque de Jardines, Urb. Paseo Los Húcares, Urb. Reparto Luribet, Urb. University Gardens, Urb. Villa Los Santos, Urb. Villa Los Santos 2, Urb. Villas del Remanso, Urb. Villa Serena, Urb. Vista Azul, comunidad Navas, sector Cunetas

Cidra - PR-173, Bo. Montellano, sector Martín Reyes y Carruzo, PR-782 km 6.5, Bo. Ceiba, sector Chalo Garced

Naranjito - Bo. Cedro Abajo, sector Higüillales

Aguada - Urb. San Cristóbal, calles San Cristóbal, Ermita, San Francisco, Narciso y 2

Carolina - St. Just, Carr. 848, Urb. Ciudad Central San Antón, St. Just

San Juan - Urb. Parque Montebello

Trujillo Alto - Centro Industrial Saint Just, calle Betania, complejo Parque Arcoíris, supermercado Econo, escuela Conde Mar, garaje de gasolina, iglesia de la Fe, iglesia episcopal en Bo. Saint Just, Carr. 848

Requerido por cliente

Lajas - La Parguera

Reemplazo y reparación de líneas eléctricas y equipos

San Sebastián - Bo. Calabazas

Barceloneta - Parcelas La Playa, Bo. Palmas, Punta Palmas, Isla Roque Estate, Palmas Altas

Guayama - Sectores: Villoda, Algarrobo, Vietnam en Bo. Corazón

Santa Isabel - Urb. Jardines, residencial Taíno, residencial CEMI, residencial Apartment, Alturas de Santa Isabel, Urb. Estancias de Santa Isabel, Urb. Villa Retiro, Urb. Los Llanos, Urb. Valles de Santa Isabel, Urb. Santiago Apóstol, Ext. Urb. El Taíno, Bo. Paso Seco, Urb. Jardines de Santa Isabel 1, Bo. Boca Velázquez

Mayagüez - Calle Liceo, calle Manantiales, supermercado Napo Vélez, escuela Luis Muñoz Rivera, Urb. Quintas de San Francisco, Bo. Manantiales, Bo. Quebrada Grande, Bo. Buena Vista

Domingo, 29 de noviembre de 2026

Trabajos para aumentar la resiliencia de los postes