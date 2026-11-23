Los demócratas tienen previsto organizar una docena de debates de las primarias presidenciales para lo que se prevé que sea una reñida carrera con numerosos candidatos en 2028, y el primero de ellos está programado para junio, según anunció el lunes el Comité Nacional Demócrata.

El anuncio del Comité Nacional Demócrata (DNC) se produce antes de que los principales candidatos hayan lanzado sus campañas para suceder al presidente republicano Donald Trump, cuyo mandato llega a su fin, y se produce tras los convincentes resultados obtenidos por el partido en las elecciones de mitad de legislatura, en las que los demócratas se hicieron con el control tanto de la Cámara de Representantes como del Senado y lograron su mayor mayoría en el nuevo Congreso en décadas.

El presidente del Comité Nacional Demócrata (DNC), Ken Martin, afirmó en un comunicado que el objetivo del partido es mantenerse unido y ayudar al candidato que finalmente resulte elegido a ganar las elecciones presidenciales.

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“El Comité Nacional Demócrata (DNC) sigue pisando el acelerador de cara al ciclo electoral de 2028″, afirmó en un comunicado enviado por correo electrónico.

Los debates podrían desempeñar un papel clave a la hora de atraer la atención hacia los candidatos y reducir el número de posibles candidatos. Ante la previsión de un gran número de aspirantes a la presidencia, el Comité Nacional Demócrata (DNC) ha anunciado que limitará la participación en cada debate a 20 candidatos que cumplan los requisitos, repartidos en dos noches, si fuera necesario.

Los criterios para acceder al escenario de los debates serán similares a los de 2020, cuando también hubo un gran número de candidatos y una docena de debates, según ha indicado el Comité Nacional Demócrata (DNC), e incluirán cumplir con los requisitos de las encuestas y otros criterios, como la recaudación de fondos a nivel de base.

Según ha informado el Comité Nacional Demócrata (DNC), en enero se darán a conocer más detalles, entre ellos las fechas y los lugares concretos de los debates, aunque el partido ya ha decidido que habrá cinco debates en 2027 y siete en 2028. El último debate de las primarias está previsto para marzo de 2028.

Por primera vez, los candidatos deben comprometerse a rechazar el “dinero oscuro” como condición para participar en el debate, algo por lo que Martin ha abogado. La corrupción en el Gobierno fue una de las principales preocupaciones de los votantes en las elecciones de mitad de legislatura.

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