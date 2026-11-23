¡No sueltes el paraguas! Seguirán las lluvias e inundaciones asociadas a una vaguada
Solo en la madrugada hubo registro de entre media a dos pulgadas de precipitación en la zona metropolitana
23 de noviembre de 2026 - 8:14 AM
23 de noviembre de 2026 - 8:14 AM
Los efectos de una vaguada continuarán sintiéndose sobre Puerto Rico este lunes, luego de que, desde la madrugada, dejara entre media y dos pulgadas de lluvia en sectores aislados de la zona metropolitana y el este de la isla.
Según el meteorólogo del Servicio Nacional de Meteorología (SNM), Kevin Martínez, las condiciones de lluvia continuarán a lo largo del día especialmente para los municipios en el interior, oeste, noroeste y el área metropolitana.
“Hoy cruza el eje de la vaguada, así que mañana nos movemos al sector más estable de la vaguada, pero, con todo y eso, va a seguir bastante cerca, tenemos inestabilidad y vamos a seguir con humedad así que mañana se espera otra ronda de lluvias, aunque la cobertura debe ser más limitada, así que la lluvia debe ser menos numerosa”, apuntó Martínez.
[NOV 23] ⛈️ Showers/storms in PR & USVI through Tue. Saturated soils: flooding, rapid river rises & landslides possible.— NWS San Juan (@NWSSanJuan) November 23, 2026
⛈️ Aguaceros/tronadas en PR e Islas Vírgenes hasta el martes. Suelos saturados: posibles inundaciones, crecidas y deslizamientos.#PRwx #USVIwx pic.twitter.com/MaqxVgrifP
No obstante, el meteorólogo advirtió que los suelos ya están saturados y los niveles de los ríos permanecen elevados, por lo que se anticipan inundaciones urbanas debido a las lluvias, así como posibles deslizamientos de tierra.
En lo que respecta a playas, el riesgo de corrientes marinas se mantiene moderado en las playas del norte de Puerto Rico, así como en Vieques y Culebra. Mientras, desde el martes hasta el viernes, podría registrarse un aumento en los niveles de la marea.
“Eso pudiera afectar sectores en Cataño y Loíza, donde el nivel del mar podría estar elevándose lo suficiente para causar inundaciones de agua salada en la porción más próxima a la costa”, destacó Martínez.
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