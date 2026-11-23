Los efectos de una vaguada continuarán sintiéndose sobre Puerto Rico este lunes, luego de que, desde la madrugada, dejara entre media y dos pulgadas de lluvia en sectores aislados de la zona metropolitana y el este de la isla.

Según el meteorólogo del Servicio Nacional de Meteorología (SNM), Kevin Martínez, las condiciones de lluvia continuarán a lo largo del día especialmente para los municipios en el interior, oeste, noroeste y el área metropolitana.

“Hoy cruza el eje de la vaguada, así que mañana nos movemos al sector más estable de la vaguada, pero, con todo y eso, va a seguir bastante cerca, tenemos inestabilidad y vamos a seguir con humedad así que mañana se espera otra ronda de lluvias, aunque la cobertura debe ser más limitada, así que la lluvia debe ser menos numerosa”, apuntó Martínez.

No obstante, el meteorólogo advirtió que los suelos ya están saturados y los niveles de los ríos permanecen elevados, por lo que se anticipan inundaciones urbanas debido a las lluvias, así como posibles deslizamientos de tierra.

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¿Con cuántas pulgadas de lluvia se inunda Puerto Rico? Esta es la verdad más allá de los números. Ernesto Morales, del Servicio Nacional de Meteorología, tiene la respuesta.

En lo que respecta a playas, el riesgo de corrientes marinas se mantiene moderado en las playas del norte de Puerto Rico, así como en Vieques y Culebra. Mientras, desde el martes hasta el viernes, podría registrarse un aumento en los niveles de la marea.