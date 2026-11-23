LONDRES — Más de 12,000 aficionados fueron evacuados de un concierto del rapero estadounidense Don Toliver después de que se esparciera una sustancia desconocida entre el público, según informó el lunes la policía británica.

La Policía de Gran Mánchester informó de que los agentes fueron llamados el domingo, alrededor de las 22:00 horas (22:00 GMT), al recinto Co-op Live tras recibir avisos de que varias personas se habían visto afectadas por una sustancia, que en un primer momento se creyó que era gas lacrimógeno. Las imágenes difundidas en las redes sociales parecían mostrar a los asistentes al concierto tosiendo y tapándose la boca mientras abandonaban el recinto.

La policía declaró un “incidente grave”, lo que permite a los distintos servicios de emergencia coordinar su respuesta.

Ben Stevenson, uno de los asistentes al concierto, declaró al Manchester Evening News que se encontraba en la zona de pie del recinto cuando “empecé a toser y me picaban un poco los ojos”.

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Dijo que Toliver bajó del escenario y se encendieron las luces de la sala, pero no fue hasta casi una hora después cuando se hizo un anuncio en el que se decía: “Debido a un imprevisto, el espectáculo ha terminado; por favor, salgan cuando les venga bien”.

Una persona fue trasladada al hospital y más de 50 recibieron asistencia en el lugar de los hechos; algunas de ellas presentaban síntomas oculares y respiratorios, según informó el Servicio de Ambulancias del Noroeste.

Según se ha informado, “se está llevando a cabo una descontaminación como medida de precaución” en el recinto.

La subjefa de policía Steph Parker ha declarado: “Se recomienda a cualquier persona que haya abandonado el evento y se haya sentido mal desde entonces que acuda al hospital más cercano”.

“Ahora empezaremos a comprender plenamente qué sustancia era y cómo se produjo este incidente”, afirmó.

Co-op Live, inaugurado en 2024, se encuentra a unas 2 millas (3,2 kilómetros) del Manchester Arena, donde murieron 22 personas cuando un terrorista se inmoló durante un concierto de Ariana Grande en 2017.

Co-op Live afirmó en un comunicado que los responsables del local estaban colaborando con la policía para determinar la causa del incidente.

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