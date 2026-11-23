La espera terminó para los seguidores de Karol G en Puerto Rico.

La artista colombiana anunció su regreso a la isla como parte de su gira mundial “Viajando por el Mundo Tropitour”, con un concierto el viernes, 2 de abril de 2027, en el Estadio Hiram Bithorn.

Aunque inicialmente se había informado febrero de 2027 como el posible mes de su regreso a Puerto Rico, la falta de información sobre la venta de boletos había generado incertidumbre entre sus seguidores. Sin embargo, ya el concierto cuenta con fecha confirmada.

Según se informó, los boletos estarán disponibles a partir del miércoles, 25 de noviembre, a las 10:00 a. m a través de Ticketera.

El anuncio llega luego del exitoso paso de la gira por México, donde la cantante reunió a 333,000 personas durante seis presentaciones en estadios. Asimismo, esta nueva fecha forma parte de la etapa norteamericana del recorrido, que culminó con más de un millón de boletos vendidos en Estados Unidos y Canadá.

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Con “Viajando por el Mundo Tropitour”, Karol G también marcó un hito al convertirse en la primera artista latina en encabezar estadios en Europa como parte de una gira mundial.

La gira continuará su recorrido por Latinoamérica y Europa, con presentaciones programadas hasta julio de 2027.

El espectáculo promete trasladar al escenario una propuesta musical y visual que celebra la evolución artística de la colombiana y la conexión que ha cultivado con sus seguidores alrededor del mundo.