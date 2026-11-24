Denise Quiñones y Magali Febles se reencuentran 25 años después del triunfo universal
La emoción del reencuentro quedó reflejada en una publicación compartida por Febles en Instagram
24 de noviembre de 2026 - 1:45 PM
24 de noviembre de 2026 - 1:45 PM
A 25 años de una de las victorias más memorables para Puerto Rico en la historia de Miss Universe, Denise Quiñones y Magali Febles protagonizaron un emotivo reencuentro que despertó la nostalgia entre seguidores de los certámenes de belleza.
La emoción del reencuentro quedó reflejada en una publicación compartida por Febles en Instagram, donde recordó el momento en que ayudó a preparar a Quiñones para el certamen que terminaría convirtiéndola en la quinta puertorriqueña en ganar la corona de Miss Universo.
“Que significativa la presencia mi querida Denise Quiñones me dio una nostalgia y un ‘flash back’ increíble verte. Hace 25 años lo que hago hoy, lo hacía contigo. Feliz y agradecida de haber trabajado contigo. Estás bella mujer!!!!”, escribió Febles.
La publicación despertó recuerdos de aquella histórica edición de 2001, celebrada precisamente en Puerto Rico, cuando una joven Quiñones conquistó la corona universal ante su público. Detrás de aquel triunfo hubo meses de preparación, entrenamiento y trabajo en equipo, en los que Febles desempeñó un papel importante ayudando a proyectar las fortalezas de la representante boricua.
Un cuarto de siglo después, ambas continúan ligadas al universo de Miss Universo, aunque desde escenarios distintos. Quiñones ha desarrollado una carrera en la actuación, la música y la televisión, manteniéndose como una de las exreinas más queridas por el público puertorriqueño. De hecho, participó de la noche preliminar como presentadora y también participará en el espectáculo de apertura de la final de Miss Universe 2026, junto a La India y Didi Romero.
Por su parte, Febles sigue siendo una figura de gran influencia en la industria de los concursos de belleza. Actualmente dirige la franquicia de República Dominicana, donde preparó a Melissa Núñez, y durante esta edición del certamen recibió un reconocimiento como “Directora del año”, un premio que destacó su extensa trayectoria formando candidatas para competencias internacionales.
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