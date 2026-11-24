Después de semanas de competencia, ensayos y evaluaciones, llegó el día que todas esperaban. Esta noche, a las 9:00 p.m., el Coliseo de Puerto Rico será escenario de la gala final de Miss Universe, donde una de las candidatas verá cumplido el sueño de convertirse en la próxima reina universal.

A medida que se acerca el momento decisivo, crece la emoción entre los seguidores del certamen y también entre las participantes, muchas de las cuales han aprovechado las últimas horas para compartir en redes sociales mensajes de agradecimiento, optimismo y confianza.

A continuación, verás varios mensajes de algunas de las candidatas que más han sonado en los pasados días para ocupar el Top 12 y hasta para coronarse como la próximo Miss Universe 2026.

Jennifer Barreto - Miss Puerto Rico

Horas antes de representar a Puerto Rico en la final de Miss Universe, Jennifer Barreto publicó un mensaje en el que destacó el esfuerzo, los sacrificios y el apoyo recibido durante su preparación para el certamen.

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“Lo más honesto de mí en Miss Universe… No puedo creer que ya llegó esta noche. Hubo madrugadas, cansancio, aprendizaje, risas y más. Lo he dado todo: con amor, con el orgullo de reconocer mi trabajo y con la humildad de saber que nada se logra sola.

Cuando se enciendan las luces del escenario universal, voy a cerrar los ojos un segundo y los voy a ver a ustedes: a mi familia, a mi equipo, a cada persona que me escribió, que oró por mí y que creyó en mí cuando yo misma dudaba.

Hoy cada paso es de ustedes. Mi mayor ilusión es hacer vibrar a Puerto Rico y al mundo entero.Sus oraciones y bendiciones me acompañan. Los amo".

Clara Vegas – Miss Venezuela

La representante venezolana, cuyo país busca conquistar una histórica octava corona universal, se mostró segura y agradecida por el respaldo recibido durante toda la competencia.

“Agradecida. Por cada uno de ustedes, por mi familia, por mis seres queridos, por Miss Venezuela, por Miss Universe, por esta oportunidad increíble, y por mí misma. Porque estoy aquí hoy gracias a que nunca dejé de creer en mí. ¡Hoy es el día! A disfrutar, a brillar y a mostrarle al universo entero quiénes somos: ¡Venezuela!”.

Jasmine Blandford – Miss Nicaragua

Aunque gran parte de su mensaje estuvo enfocado en la experiencia vivida durante el certamen, Blandford aprovechó para agradecer tanto a Puerto Rico como a Nicaragua por el apoyo brindado.

“Dos banderas, un mismo corazón. Hay momentos que trascienden una competencia y se convierten en recuerdos para toda la vida. Hoy celebramos nuestras raíces, nuestra cultura y ese amor que nos une sin importar las fronteras. Puerto Rico, gracias por hacernos sentir en casa. Nicaragua, gracias por acompañarnos en cada paso. Porque al final, los momentos más grandes son los que vivimos juntos”.

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Kaziah Liz Mejo – Miss India

La candidata india combinó la presentación de uno de sus atuendos con un mensaje de agradecimiento dirigido a los miles de seguidores que la han acompañado desde distintas partes del mundo.

“Mi corazón está rebosante de gratitud por el inmenso amor y apoyo que he recibido desde todos los rincones del mundo. Cada mensaje, cada palabra de ánimo y cada oración significan mucho más de lo que puedo expresar. Las preliminares fueron solo el comienzo. Llego a la final con el corazón lleno de gratitud, con una nación respaldándome y con un sueño que se niega a rendirse. ¡Vamos India!“.

Melissa Núñez - Miss República Dominicana

Por su parte, Melissa Núñez dedicó unas emotivas palabras al pueblo dominicano, destacando el apoyo que ha sentido durante toda su participación en Miss Universe.

“Si hay algo que quiero que sepan es que nunca he sentido que estoy caminando sola. Detrás de esta banda hay un país entero, una gente maravillosa que me ha hecho sentir su cariño incluso estando lejos de casa. Y créanme, eso significa muchísimo para mí.

Hoy sigo con más ilusión y determinación que nunca. Sé lo que representa esta oportunidad y la responsabilidad tan grande y bonita que llevo conmigo. Estoy feliz, disfrutando cada momento y poniendo todo en manos de Dios.

Ya estamos en la recta final y lo único que les pido es que sigamos unidos, con mucha fe y con el mismo cariño de siempre. Yo seguiré dando lo mejor de mí, porque representar a mi Quisqueya es y seguirá siendo uno de mis mayores orgullos. Hagamos sentir orgullosa a la República Dominicana".

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Dominga López - Miss Chile

La candidata chilena reflejó la tranquilidad de quien siente que ha cumplido con el trabajo realizado antes de la gran cita.

“Y llegó el gran día. Meses de trabajo culminan hoy. Estoy contenta y tranquila. Voy a darlo todo por esa corona. ¡Vamos Chile!”.

María Alejandra López - Miss Colombia

Una de las favoritas en las listas de seguidores y expertos del certamen fue también una de las más breves, aunque su mensaje proyectó seguridad y determinación.